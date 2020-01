Dado Dolabella curte Réveillon com a namorada, que é prima dele

O ator Dado Dolabella postou fotos do Réveillon em que aparece curtindo com a atual namorada, Marina Dolabella.

Você leu os sobrenomes corretamente: Dado e Marina são primos em primeiro grau. Ela é filha de Luiz Fernando, irmão de Carlos Eduardo Dolabella, falecido pai de Dado.

Segundo o Uol, Dado e Marina são vistos juntos pelas ruas do Rio de Janeiro desde dezembro. Também têm trocado carinhos e declarações pelas redes sociais.

(Foto: Reprodução)

"2019 foi um ano maravilhoso. muito aprendizado e um reencontro de outra vida que me faz muito melhor. :coração: 2020 chegou assim... em família, ceia vegana feita pela @myway.chefah e amor transbordando nos olhos? Que seja pra todos um ano tão especial quanto essa combinação de números ! 2020 Com mais respeito e compaixão!", escreveu o ator em uma das fotos ao lado de Marina. Na outra, a legenda foi apenas "Us", nós em inglês.

Marina também postou foto com Dado. "Não me lembro mais qual foi nosso começo.Sei que não começamos pelo começo. Já era AMOR antes de ser”, escreveu, usando as tags #2020 #quebrandootabu e #evoluiu.

No mês passado, a revista Quem fez registro de Dado e Marina fazendo compras juntos em um supermercado do Rio. A publicação questionou Pepita Rodrigues, mãe do ator, que disse que não sabia da relação amorosa entre eles. "Cheguei há pouco tempo de viagem e não estou sabendo de nada", disse ela na época.

Dado já foi casado duas vezes. Ele é pai de João Valentim, de 9 anos, da união com Viviane Sarahyba, e de Eduardo, 8, com Fabiana Vasconcelos. A caçula é Ana Flor, 5, com Juliana Wolter. Pela falta do pagamento de pensão para Eduardo, ele cheogu a ser preso.