Dado Dolabella termina namoro com prima e vai ao Tinder em busca de novo amor

Dado Dolabella está solteiro. O namoro dele com a prima Nina Dolabella foi mais uma vítima da pandemia e, segundo o Extra, terminou há um mês.

Mas o galã não perdeu tempo e já está aberto às novas possibilidades. Tanto que ele foi visto no Tinder, aplicativo de relacionamento, buscando, quem sabe, um novo amor.

No app, ele colocou como ocupação profissional, “Presidente em vida”, e instituição de ensino, Casa de Artes de Laranjeiras, onde cursou Teatro.

A apresentação traz, talvez com algum atraso, o seguinte texto: “Parecia longeeee, mas chegou! 2020... E agora? Continuar plantando aquela velha semente de paz. #govegan (seja vegano)”.

Foto: Reprodução

Nas fotos que escolheu para seu perfil, Dado aparece numa cachoeira, sem camisa e uma mais posadinha, bem comportado. Ele, inclusive, está pagando para não publicar sua idade, 40 anos, no app, já que essa opção não existe na versão gratuita.

Foto: Reprodução

Dado e Nina namoraram quase um ano e compartilharam o mesmo estilo de vida. Os dois chegaram a consultar um médico especialista em fertilização para saber a probabilidade de terem filhos saudáveis no futuro, já que são primos de primeiro grau.

A relação, no entanto, não acabou bem. Nina fez a limpa na maior parte das fotos dos momentos românticos do casal no Instagram e não segue mais Dado nas redes sociais. Ele também deixou de seguir a ex, mas manteve os registros do namoro.

O curioso é que Dado entrou no aplicativo assim como sua ex-namorada Luana Piovani, que já disse aos fãs que fará um vídeo contando sobre as interações que teve com possíveis pretendentes.