Dado valoriza goleada, mas diz que Bahia ainda precisa evoluir

A goleada elástica por 7x1 aplicada pelo Bahia sobre o Campinense na noite desta quarta-feira (9), no estádio Amigão, em Campina Grande, colocou o tricolor na segunda fase da Copa do Brasil e deixou o técnico Dado Cavalcanti satisfeito.



Após a partida, o treinador comemorou o resultado, mas pregou pés no chão e afirmou que o resultado não pode subir para a cabeça. Segundo ele, é apenas início de temporada e o Bahia ainda tem muito para evoluir.

“Existe sempre margem para melhora. O jogo se desenhou para um controle da nossa equipe, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas existe alguns aspectos que precisam ser melhorados, acho que muito de uma condição comportamental, situação tática de ajuste. Nossa equipe tem grandes ambições na temporada e não podemos apenas, por fazer um bom jogo, nos contentar. Vamos procurar uma evolução maior coletivamente, individualmente para que essa equipe seja mais competitiva ainda durante toda a temporada”, disse o treinador.

Questionado sobre as constantes falhas no sistema defensivo, Dado voltou a dividir a culpa pelos erros com todo o time. Segundo ele, os ajustes precisam ser feitos em todo sistema. O comandante tricolor, aproveitou ainda para valorizar a virada.

“Tenho tratado dessa forma internamente e externamente. Quem sofre gols não é a defesa do Bahia, é o time do Bahia. Trato muito claramente de forma sistémica. Acho que a nossa equipe começou mal o jogo, o início não foi o que esperávamos, mas tivemos a lucidez de ao tomar o gol não perdemos as rédeas do jogo. Tivemos um pouco de dificuldade também no jogo contra o Botafogo, porém entendo que nessa retomada de temporada devemos sofrer um pouco com essa adaptação aos adversários, ao jogo diferente”, continuou.

Dado também usou a entrevista para elogiar o atacante Rossi. Destaque do tricolor na reta final do Brasileirão, ele balançou as redes três vezes no confronto com o Campinense. De acordo com o treinador, o agora camisa 7 recuperou a confiança.

“Rossi vem passando por um momento de muita confiança, arriscando jogadas e sendo decisivo. Isso é bom, contribuiu efetivamente com a nossa equipe, não só com os gols, mas contagia a nossa equipe dentro de campo, com muita energia, muita vibração. Isso é positivo demais para contagiar todo o elenco”, finalizou.

O próximo compromisso do Bahia será no sábado (13), quando enfrenta o Vitória, no primeiro clássico da temporada. A partida acontecerá às 16h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.