Dados de toda a população do Equador são roubados em ataque de hackers

Os dados de toda população do Equador foram roubados em um ataque de hackers. Uma empresa que gerenciava esses dados sofreu um ataque e as informações foram vazadas, segundo funcionários do governo.

Dados de 20 milhões de pessoas foram expostos, incluindo informações de indivíduos já falecidos. As informações incluem nomes, datas de nascimento, histórico escolar e empregatício, números de telefone celular, bem como contas bancárias e número identificador dos contribuintes.

O governo disse que vai promulgar em até três dias uma lei de proteção de dados para que possa reagir a qualquer abuso das informações roubadas. As autoridades estão buscando um ex-funcionário do governo pode estar envolvido no roubo.