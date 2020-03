Dados sigilosos revelam explosão de mortes violentas na Bahia

Estatísticas mantidas sob sigilo pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam um aumento superior a 20% no número de assassinatos registrados no estado desde o início do ano, informaram integrantes do alto escalão da Polícia Civil. A tendência de crescimento dos chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - foi noticiada pela Satélite na última quinta, com base nos dados de 1º de janeiro a 9 de fevereiro relativos só a Salvador e Região Metropolitana, cujos índices ficaram, respectivamente, 17,8% e 23,9% maiores que o mesmo período de 2019. O balanço consolidado dos dois primeiros meses de 2020, no entanto, apontou também um salto de CVLIs em outras regiões da Bahia.



Baú de segredos

De acordo com as fontes ouvidas pela coluna, a explosão da violência levou a SSP a restringir o acesso às estatísticas recentes sobre a criminalidade, disponíveis apenas para a equipe que compõe o núcleo-duro da pasta.

Ciranda, cirandinha...

Em meio à curva ascendente de casos de mortes violentas na Bahia, ganharam corpo as especulações sobre a iminente troca na chefia da Polícia Civil. A possível saída do delegado-geral, Bernardino Brito Filho, foi antecipada na edição de segunda-feira. Ontem, membros da cúpula da corporação davam como certa a substituição de Brito Filho em curtíssimo prazo e confidenciaram a existência de uma queda de braço entre dois nomes cotados para o cargo: o diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Marcelo Sansão, e a delegada-geral adjunta, Ana Carolina Rezende.

Semente plantada

O secretário de Sustentabilidade e Inovação de Salvador, André Fraga (PV), decidiu se candidatar a vereador e já se prepara para deixar a pasta. Fraga foi convencido a entrar no páreo após dirigentes do PV apresentarem sondagens nas quais surge como único aliado do DEM com ampla aceitação por eleitores que gravitam entre o centro e a esquerda. Cria do movimento estudantil, ele é citado como opção de voto por projetos ambientais de destaque, a exemplo das Hortas Urbanas e Escolares, e pelo protagonismo obtido durante a Semana do Clima da ONU em Salvador.

Banco imobiliário

O governo federal vai pôr à venda 13 imóveis da União na Bahia avaliados em aproximadamente R$ 50 milhões, sendo cinco na capital e oito em sete cidades do interior. O mais valioso é o terreno ao lado do Hospital Sarah Kubitschek, na Avenida Tancredo Neves, coração empresarial de Salvador, estimado em cerca de R$ 40 milhões. A lista inclui ainda a antiga sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no estado, situada no Rio Vermelho, e propriedades em Paulo Afonso, Ilhéus, Alagoinhas, Camacan, Santo Amaro, Valença e Itororó.

Roda solta

O Secretário Estadual da Administração, Edelvino Góes, abriu investigação contra um servidor suspeito de participar do furto de 50 pneus armazenados no almoxarifado central do órgão, na Mata Escura.