Damares anuncia R$ 13 mi para políticas públicas para mulheres na Bahia

A Bahia receberá R$ 13 milhões do governo federal em ações de combate à violência contra a mulher, anunciou nesta terça-feira (8) a ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, que visita Salvador. Damares divulgou o investimento em visita ao terreno onde no ano que vem será construída a Casa da mulher Brasileira (CMB).

A maior parte dos recursos - cerca de R$ 10,5 milhões - será para o programa Mulher Segura e Protegida, que garante serviços de atendimento para as mulheres vítimas de violência. O restante do repasse será investido na manutenção de ônibus, nas unidades produtivas de corte e costura, na aquisição de caminhão baú e de equipamentos para a reestruturação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia.

“O objetivo de vir aqui não é só anunciar os recursos que estamos trazendo para a Bahia. É preciso unir esforços e ter um compromisso com essa pauta. A gente sonha com um país que seja o melhor do mundo para se nascer mulher. Ainda somos o pior da América Latina para se nascer menina. Mas é dessa forma aqui todo mundo junto que vamos transformar essa nação”, disse a ministra.

O valor também será usado para comprar 8 mil cestas de alimentos para distribuição a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade na Bahia. Essa iniciativa faz parte do plano para enfrentamento à pandemia de covid-19 da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.

A verba repassada à Bahia vem por meio de emendas parlamentares, com apoio dos deputados baianos Lídice da Mata, Márcio Marinho, João Carlos Bacelar e Cacá Leão.

Ainda durante a passagem por Salvador, a ministra Damares e a secretária Cristiane Britto se encontraram com algumas famílias de crianças com microcefalia que vivem no Residencial das Margaridas. O local, erguido em parceria com a prefeitura municipal, além de abrigo, oferece cursos de qualificação profissional para as mães desses meninos e meninas.

Agenda em Salvador

A visita à Bahia faz parte das iniciativas para os 16 Dias pelo Fim da Violência Contra a Mulher, um movimento proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ação realizada nesse período ocorre todos os anos, em mais de 150 países, com atividades de conscientização e mobilização.

No Brasil, os eventos são promovidos durante 21 dias. A programação começa de forma antecipada em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.