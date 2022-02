Damares quer ser presidente do Senado ‘para mudar o Código Penal’

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos (MDH), Damares Alves, falou sobre seus planos para as eleições de 2022 nesta quarta-feira (3). Ela deseja ser presidente do Senado para propor uma ampla reforma do Código Penal.

Apesar do desejo ousado, ela afirmou ainda não ter se decidido sobre a disputa eleitoral. “Todo mundo me quer senadora, porque todo mundo quer uma mulher presidente do Senado”, disse, confiante.

De acordo com Damares, o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu a ela alguns dias para pensar sobre as eleições deste ano. “Ainda não disse se serei candidata, em qual estado, para qual cargo, por qual partido”, despistou.

“Vou conversar, acho que ainda hoje, com o presidente. Eu estou orando. Se eu sentir que é um projeto que Deus está no negócio, a ministra aceita”, concluiu.

Damares afirmou ainda que alguns estados querem sua candidatura na Região Norte do país, mas que Bolsonaro prefere a candidatura por São Paulo, na chapa do ministro Tarcísio de Freitas, que, nesta quinta, confirmou que deixará o cargo em março para disputar o Palácio dos Bandeirantes contra o tucano João Doria.