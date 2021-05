Dança das cadeiras: oito delegados são empossados em Salvador

Responsáveis pela gestão das unidades territoriais, os novos delegados titulares de oito delegacias foram empossados nesta terça-feira (11), em cerimônia que aconteceu no edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade, em Salvador.

A cerimônia contou com as presenças da Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, e da Delegada-Geral Adjunta, Elâine Nogueira, e foi presidida pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Cristiane Inocência Xavier.

“Essas mudanças devem contribuir para a oxigenação das unidades e dos servidores. É uma proposta saudável de oferecer novos desafios ao nosso quadro. Sendo assim, conclamo os senhores a sensibilizar e motivar as equipes das delegacias territoriais”, comentou a Delegada-Geral.

A diretora do Depom afirmou ser importância compreender que a continuidade deve garantir a qualidade do serviço oferecido ao cidadão.

“O mais relevante aqui é mostrar que a Polícia Civil é uma instituição perene e, independentemente, de quem esteja à frente de cada unidade, o comprometimento com o trabalho deve permanecer”, disse.

Durante a cerimônia, o delegado Maurício Cortes Moradillo assumiu a 1ª DT/Barris, fazendo com que a 2ª DT/Liberdade passe a ser comandada por Dalton Aparecido Pereira. Enquanto isso, a 4ª DT/São Caetano está sob a titularidade de Marcos José Tebaldi e a 28ª terá à frente a delegada Auricélia Ribeiro Santárem.

Também na solenidade, o delegado Ricardo Amorim passa para a titularidade da 5ª DT/Periperi, deixando a 24ª DT/ Vera Cruz sob o comando de Willian Achan, enquanto a gestão da 16ª DT/Pituba passou para o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos e a da 9ª DT/Boca do Rio para Thiago Pinto.

Ainda durante a transmissão das titularidades, os delegados Antônio Fernando Soares e Deraldo Damasceno, que eram responsáveis pela 4ª DT/São Caetano e 28ª DT/Nordeste, respectivamente, receberam uma homenagem.