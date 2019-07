Dançarina é morta e músicos são feridos em ação da PM em Irecê

Uma pessoa morreu e outras três foram feridas a tiros na madrugada desta sexta-feira (5) na cidade de Irecê, no Centro Norte baiano, durante uma ação da Polícia Militar. A dançarina Gabriela Amorim, 25 anos, que integrava a banda de forró Sala de Reboco, do Ceará, não resistiu após também ser baleada na ação policial.

Foto: Reprodução

De acordo com a TV Bahia, quatro integrantes do grupo - duas dançarinas, o sanfoneiro e a cantora - e o motorista estavam em um carro quando o veículo foi atingido por tiros disparados por policiais militares que seguiam o veículo.

A Polícia Civil informou, em nota, que equipes da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Irecê (14ª Coorpin) investigam as circunstâncias da morte da dançarina e mais três pessoas feridas, durante a ação dos PMs.

Além de Gabriela, foram atingidos pelos disparos o sanfoneiro Eliedelson Porcidônio Júnior, 32, a cantora Joelma Rios e outra dançarina, que não foi identificada.

A Polícia Civil não identificou oficialmente as vítimas. Gabriela, outra dançarina, o sanfoneiro e a cantora da banda estavam hospedados em Irecê e decidiram jantar em Lapão, cidade a cerca de 11 km de Irecê. Quando retornaram, foram seguidos pela polícia que começou a atirar contra o carro.

Gabriela foi socorrida para o Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu ao ferimento. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Militar informou, em nota, que o Comando de Policiamento Regional da Chapada (CPR) instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) que vai apurar as circunstâncias da ocorrência . A PM informou que no nomento da abordagem o veículo trafegava na contramão, em alta velocidade. Imediatamente após o ocorrido, os pms registraram a ocorrência na Delegacia de Irecê, onde foram ouvidos.

"Segundo informações da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Chapada, uma guarnição da unidade flagrou um veículo modelo Hilux SW4, de cor preta, trafegando na contramão, no centro do município de Irecê, e iniciou o acompanhamento ao perceber que o motorista permanecia com uma direção perigosa. Dessa forma, foi pedido apoio ao 7º Batalhão e formado o primeiro bloqueio, na altura da Rua 1º de Janeiro. O condutor não respeitou o alerta de parada e um novo bloqueio foi estabelecido por equipes do 7º Batalhão, desta vez na Avenida Santos Lopes. Mais uma vez o veículo não obedeceu à ordem de parada, manobrando perigosamente pelo acostamento e dando continuidade à fuga pelo centro da cidade, em alta velocidade, transitando pela contramão, expondo a risco os próprios ocupantes do carro, outros usuários da via e transeuntes", afirmou a PM, em nota.

A PM informou que os disparos foram feitos após o carro furar os dois bloqueios policiais. "Após terem furado dois pontos ostensivos de bloqueio, houve disparo de arma de fogo e os pms abordaram os ocupantes, momento em que foram constatados dois feridos. No total, havia três mulheres e dois homens. Garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas no interior do automóvel. A guarnição imediatamente acionou o Samu que socorreu um homem, ferido na perna, e uma mulher, para o Hospital Geral de Irecê, onde a mulher não resistiu ao ferimento", destacou a PM.

A Polícia Militar disse ainda, em nota, que lamenta profundamente o falecimento de Gabriela Moura e reafirma o compromisso com a apuração dos fatos.