Dani Alves, Bianca Bin, Vera Holtz: famosos vão de críticas a apoios a atos com Bolsonaro 

O feriado da Independência em 2021 está marcado pelos protestos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro, mas além das ruas, as manifestações também ocorrem nas redes sociais. Diversas personalidades das artes, esportes e do mundo dos influencers se posicionaram tanto a favor como contra o presidente Bolsonaro.



Bianca Bin, Maria Fernanda Cândido, Cissa Guimarães, Dani Alves, Netinho, Vera Fischer, e Vera Holtz foram alguns dos famosos que se posicionaram nesta terça-feira (7). Vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, crítico do governo Bolsonaro, pediu que artistas, celebridades e influenciadores se manifestem “contra o golpe de Bolsonaro” para não serem “cúmplices”.



A atriz Bianca Bin desejou “bom dia só para quem é ‘fora Bolsonaro’ e defende a democracia” na sua conta no Instagram. A apresentadora Marina Person e os atores Matheus Nachtergaele e Tuca Andrada, além das atrizes Jennifer Nascimento e Alessandra Negrini também pediram a saída do presidente. A apresentadora Cissa Guimarães e a atriz Samantha Schmutz falaram em defesa da democracia e também pediram a saída de Bolsonaro. Elas postaram uma foto em referência ao preço do combustível, “R$ 7 o litro”.



Dona de performances criativas e críticas nas suas redes, a atriz Vera Holtz postou uma foto onde aparece catando feijões, que formam o mapa do Brasil, em uma referência à frase de Bolsonaro sobre a compra de fuzil invés de feijão.



Em defesa do presidente



As manifestações também foram feitas em apoio ao presidente. O ator Humberto Martins desejou “feliz Dia da Independência” em sua conta no Instagram junto com o lema “Deus, pátria e família”, que é usado por apoiadores do presidente Bolsonaro. O cantor baiano Netinho postou vídeo onde mostra a preparação para ir aos protestos a favor do presidente, assim como a atriz Myriam Rios, que postou fotos vestida de verde e amarelo no meio de uma manifestação.

Um dos apoios mais comentados foi do jogador da Seleção Brasileira Dani Alves. O baiano de Juazeiro usou o lema do presidente Bolsonaro para falar sobre a Independência: 'Brasil acima de tudo, Deus acima de todos'. A postagem ganhou comentários de apoio do pai de Neymar e do também jogador Lucas Moura, do Tottenham, da Inglaterra, que também publicou em sua páginas mensagens de apoio às manifestações bolsonaristas desta terça.

Sem citar Dani Alves, o comentarista da ESPN Breiller Pires escreveu: "É sempre decepcionante quando atletas com trajetórias vitoriosas e inspiradoras no esporte se comportam como capachos de extremistas golpistas. Ser ídolo vai muito além dos feitos esportivos. Empilhar troféus não impede qualquer cidadão de ocupar a lata de lixo da história".



'Não vamos confundir'



A também jogadora e seis vezes melhor do mundo Marta Silva fez um post sobre o 7 de setembro. Ela usou as tags #liberdade e #democracia, e no final tratou de esclarecer que não era uma postagem de apoio aos atos do presidente Bolsonaro. "Não vamos confundir gente, meu post é em homenagem ao dia da independência do meu país e que tenho orgulho em ser brasileira"