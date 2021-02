Dani Calabresa é pedida em casamento na Disney

Como em um verdadeiro conto de fadas, a humorista Dani Calabresa foi pedida em casamento pelo noivo, Richard Neuman, em frente a um castelo da Disney, nos Estados Unidos. Ela compartilhou a novidade com seus seguidores, neste domingo (28), pelas redes sociais.

“Quer vir pra Disney comigo pra sempre? E chorando de alegria na frente do castelo eu disse SIM!!! Te amo”, escreveu a humorista na legenda da foto.

Em um vídeo, também publicado em suas redes sociais, Calabresa narrou detalhes do pedido. “Os dois emocionados, aos pratos, porque ele parou na frente do castelo e me pediu em noivado. Estou morrendo, Brasil! Olha aqui, família (mostrando a aliança). Mandei mensagem no grupo, mas ninguém respondeu. Acho que está todo mundo emocionado. Foi lindo. Estou suada, chorando, toda borrada...”, revelou, mostrando o anel que ganhou do noivo.

Amigos da artista aproveitaram a postagem para parabeniza-la. Tatá Werneck comemorou: “uhuuu!”. Já a atriz Regiane Alves desejou vida longa ao casal. “Ahhhh casal que vi começar desde o início. Feliz demais por vocês. Lindo ver a caminhada e parceria de vocês. Vida longa”, escreveu.