Dani Mã apresenta “Tá tenso” dentro do projeto Arquitetando o Caos nesta quinta

O cantor Dani Mã dá continuidade ao projeto "Arquitetando o Caos" com a realização da segunda live no seu canal no Youtube, nesta quinta-feira (18), às 19h.

Nesta edição, o artista baiano radicado em São Paulo apresentará a canção “Tá Tenso” e promoverá um bate-papo com convidados sobre o processo criativo em meio ao caos, refletindo ainda sobre a vacina e a ignorância de parte da sociedade brasileira. A canção é uma composição de Dani Mã em parceria com Arape e conta ainda com beat produzido por ZZZ Beats.



A música traz uma reflexão sobre a indiferença de parcela da humanidade quanto aos processos que estamos vivenciando com a pandemia.



Essa desordem contemporânea é, também, o ponto de partida para a construção de “Arquitetando o Caos”, uma série de oito lives que vai retratar as idas e vindas da criação artística do cantor Dani Mã e dos músicos que o acompanham para compor uma nova obra em meio ao cenário de desorganização da sociedade.



“Essa canção, 'Tá Tenso', foi iniciada em maio de 2020, em um momento onde achava-se que seria o pico da pandemia no país. E, infelizmente, todos nós estávamos enganados. Aliás, mostrar como o mecanismo de enganar funciona, é a razão da existência dessa música. A vacina contra a ignorância está longe de chegar", afirma o cantor. "Foi numa tarde, já neste ano, depois de algumas conversas, que meu amigo, o músico, produtor, compositor, rapper e escritor Arape lançou sua caneta mágica e soltou a rima, adicionando sua poética à minha composição", completa Mã.



A edição da próxima quinta-feira (18) conta com as participações de Arape e ZZZ Beats, artistas que participaram da composição e programação eletrônica da música.

As composições de "Arquitetando o Caos" fazem alusão à construção de estética Pós-Tropicalista, que, nas mãos de Dani Mã, ganha um tom contemporâneo do afrobeat, indie, funk-pop e afrobaianidades texturizadas por tratamentos eletrônicos.



Além de Dani Mã, participam do projeto, o produtor musical e percussionista Felipe Roseno, o arranjador e produtor musical André Bedurê, o guitarrista Henrique Fortini, além do multi-instrumentista Ricardo Prado. A coprodução musical é assinada pelo próprio Dani Mã e por Rovilson Pascoal, que também é músico do projeto.



Serviço

Dani Mã apresenta "Tá tenso" dentro do projeto Arquitetando o Caos

Quando: Quinta (18), 19h

Onde: Canal Dani Mã no Youtube