Daniel Arcades estreia em curta temporada solo “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”

O solo performativo do autor, roteirista e premiado diretor baiano Daniel Arcades, “Árcade - Versos para Olhar o Tempo” estará em curtíssima temporada em Salvador. As apresentações serão nos dias 18 e 19 de novembro (sexta e sábado), às 20h, e 20 de novembro (domingo), às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

O espetáculo marca a volta de Daniel Arcades aos palcos depois de um hiato de quatro anos. Nesse tempo, ele se dedicou a projetos como “NAU”, vencedor como melhor espetáculo do Prêmio Braskem de Teatro (2022), ao roteiro co-assinado do longa “O Paí Ó 2”, da Dueto Filmes e da Globo Filmes, e ao seu primeiro livro “Trilogia da Chacina”.

"Árcade" tem direção e dramaturgia assinadas por Thiago Romero. O espetáculo tem poemas inéditos do próprio ator e intervenções de canções e poesias conhecidas do cenário literário. O solo tem como objetivo chamar a sociedade para uma chamada de reflexão sobre questões extremamente atuais e que são comuns a tantos de nós: a falta de tempo, a necessidade de sempre precisar dar conta de tudo e, a partir disso, ansiedades e angústias que nos afligem.

A peça já teve duas apresentações anteriores, em Feira de Santana e Alagoinhas, terra natal do dramaturgo. Depois de passar em Salvador nos dias 18 e 19 de novembro, Daniel retornará ao interior da Bahia, em Paulo Afonso, nos dias 21 e 22 de novembro, às 18h e 16h, respectivamente, no Teatro da Praça CEU Euclides Ribeiro.

Sobre o ator

Daniel Arcades é escritor, ator, dramaturgo e diretor, nascido em Alagoinhas, interior da Bahia. Formado em Letras pela Universidade do Estado da Bahia e Mestre em Crítica Cultural pela mesma Universidade, é sócio fundador da DAN – Território de Criação, coordenador de roteiro da Tem Dendê Produções e trabalha constantemente com diversos coletivos artísticos e artistas da Bahia.

Tem na carreira dois prêmios Braskem de Teatro, um de melhor autor pelo espetáculo Rebola. Arcades tem dois curtas metragens filmados: “Ainda te amo” (2016), selecionado pelo Go Festival Films, e “As balas que não dei ao meu filho” (2018), que ganhou o prêmio Elo Company de distribuição no Panorama Coisa de Cinema 2018.

Serviço:

Espetáculo Solo “Árcade”, de Daniel Arcades

Data: 18 a 20 de novembro de 2022

Horário: 18 e 19 (sexta e sábado), às 20h, e 20 (domingo), às 19h

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meio)

Vendas: Bilheteria do TCA e Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

Realização: Dan Território

Redes sociais: instagram.com/danterritorio