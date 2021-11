Daniel destaca criação do Bahia, mas diz que falta capricho para matar as jogadas

Apesar de estar invicto no Brasileirão desde a chegada de Guto Ferreira, o Bahia ainda busca o caminho dos triunfos para conseguir se distanciar da zona de rebaixamento. A próxima chance do tricolor para conquistar os três pontos será no domingo (7), quando recebe o São Paulo, às 18h15, na Fonte Nova.

Nos seis jogos de invencibilidade, o Esquadrão conseguiu vencer duas partidas, mas ficou no empate em outros três confrontos. Na análise do meia Daniel, o time tem conseguido se portar bem dentro de campo, mas falta um pouco de capricho para decidir as jogadas.

"Precisamos ter um pouco mais de calma, de capricho. Estamos construindo dentro de casa, nos jogos que a gente não conseguiu ganhar, contra Ceará e Palmeiras, tivemos chance para matar o jogo. Temos que entrar em campo com a mesma vontade, com a torcida empurrando, e quando tiver a chance fazer os gols", disse ele.

Com 33 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão. O tricolor tem três pontos a mais do que o Sport, primeiro time dentro da zona. Por isso, Daniel sabe que é importante se afastar do Z4 o mais rápido possível.

"Está faltando uma sequência de triunfos, sabemos que é complicado, tem bons adversários do outro lado. O nosso time conseguiu evoluir, e é conseguir ganhar agora, ganhar jogos seguidos para fugir dessa zona o quanto antes", explicou.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, o meia foi questionado ainda sobre o seu rendimento em campo. Ele explicou que, apesar de aparecer pouco na área para finalizar ou dar assistências, tem cumprido um papel importante na organização da equipe.

"Muitas pessoas acham que eu sou um meia armador, que pisa na área, mas eu sou mais um organizador. Posso não estar dando assistência, mas se você olhar o lance do gol passe do passe, como o Rossi fala, é meu, se tivesse essa estatística eu estaria bem. Mas temos que continuar ajudando o time, jogando bem, roubando bola, para sair com", finalizou.