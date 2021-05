Daniel Penha rescinde com Bahia e é anunciado pelo Confiança

O meia Daniel Penha não faz mais parte do Bahia. A rescisão de contrato do jogador com o Esquadrão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na terça-feira (25). Logo depois, o atleta foi anunciado pelo Confiança para a disputa da Série B do Brasileirão.

Daniel Penha, de 22 anos, chegou ao Bahia no início da temporada, emprestado pelo Atlético-MG, fez parte do time de transição. Ao todo, o meia disputou 12 jogos com a camisa tricolor, sendo 11 como titular, e marcou um gol.

No ano passado, o jogador atuou pelo sub-23 do Corinthians. Participou de 11 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências. Ele ainda tem passagens pelo Sampaio Corrêa e CRB, e foi campeão mineiro pelo Galo.

Agora, Daniel Penha chega ao Confiança por empréstimo do Atlético-MG até o final da temporada. Ele é o quarto reforço do time para a Série B. Também foram anunciados o zagueiro Victor Sallinas, o lateral-esquerdo João Paulo e o atacante Luidy.