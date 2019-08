Daniel Senise inaugura exposição individual em Salvador

Daniel Senise (Foto: André Ligeiro/divulgação)

Em setembro, mais precisamente no dia 10, a Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória, inaugura a nova mostra individual de Daniel Senise. Considerado um dos mais prestigiados pintores e gravuristas brasileiros, Senise aposta em materiais inusitados, como pregos, papéis, lençóis e páginas de livros, para compor o seu universo pictórico.

“Meu trabalho tem algo de misterioso, mas não é uma charada. Gosto de pensar que existe ali um espaço para o devaneio do observador”, nos disse o artista. A exposição, batizada de Museu do Recôncavo, contará com curadoria de Bernardo Mosquera.



Nova onda

O empresário Léo Figueiredo, que foi um dos sócios majoritários da Hedding-Griffo e que atualmente comanda o Instituto Quintessa, aceleradora de negócios de impacto, acaba de comprar um grande terreno na Praia de Comporta, em Portugal. Por lá, será vizinho do milionário Luís Horta e Costa. Os dois, aliás, também possuem belas casas em Trancoso, no sul da Bahia.



Festa

Patrícia e Washington Olivetto receberam convidados, na última sexta-feira, na Casa Itaim, em São Paulo, para a festa de 15 anos da filha Antônia Olivetto. O publicitário baiano Sérgio Valente, diretor de Comunicação da Globo, esteve presente.



Coxia

Quem circulou por Salvador no final de semana foi Jorge Farjalla. Diretor do espetáculo O Mistério de Irma Vap, que também esteve em cartaz no Teatro Castro Alves, Farjalla ajudou a lotar todas as sessões da nova montagem da peça teatral. Em conversa com a coluna, ele revelou seu novo projeto – nos próximos meses, no Rio de Janeiro, estreará o texto da francesa Loleh Bellon, Uma Relação Tão Delicada, que contará com as participações das atrizes Rita Guedes e Priscilla Rozenbaum.

Jorge Farjalla (Foto: Reginaldo Teixeira/divulgação)



Homenagem

A BH Urbanismo inaugura, no próximo dia 24, em Santo Antônio de Jesus, o viaduto Fidelis Barreto, que dará acesso ao Condomínio Alpha Parque Recôncavo. O evento contará com a presença do senador Otto Alencar. Fidelis Barreto morreu no ano passado, aos 82 anos, e, ao lado dos dois irmãos, fez da Fazendas Reunidas Belo Horizonte, em Santo Antônio, um dos melhores centros de criação de bovinos e equinos do Brasil.



Tempero baiano

O chef baiano Fabrício Lemos participou, ontem, do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo. Por lá, no quadro “Copia e Cola”, seis chefs amadores tiveram que reproduzir um prato elaborado por Fabrício, que comanda, em Salvador, os restaurantes Origem e Ori ao lado da esposa Lisiane Arouca.

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Foto: Divulgação)



Momento reflexão

Isabela Dantas abre sua casa do Horto, no próximo dia 26, e reúne cerca de 15 amigas para meditação com a terapeuta holística Juliana Flor. Na ocasião, Juliana dará dicas de como aprender a usar a mente como instrumento ao seu favor, para lidar com muito mais facilidade com as adversidades do dia a dia.

Juliana Flor (Foto: Reprodução Redes Sociais)





Cheers

Durante o mês de setembro, sempre às terças-feiras, o restaurante Amado, na Avenida Contorno, contará com apresentações de jazz. A ideia é que, no jantar, o público possa degustar alguns vinhos do restaurante ao ritmo do famoso som americano.