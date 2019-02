Daniela Mercury é entrevistada AO VIVO sobre Carnaval 2019

São mais de 20 milhões de discos vendidos em todo mundo, 20 álbuns, sendo 3 com grupos e 17 como artista solo, e 6 DVDs. A cantora Daniela Mercury é um dos maiores expoentes da música da Bahia para o mundo. Nesta quarta-feira (20) a artista é a primeira entrevistada do CORREIO, através das redes sociais, para falar sobre o Carnaval e iniciar a cobertura do jornal da folia de momo. Daniela será entrevistada pelo jornalista Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO e editor do canal Me Salte.

Assista:

Daniela Mercury explodiu no Brasil e no mundo no início dos anos 90 especialmente depois que fez show gratuito no vão livre do Museu de Arte Moderna de São Paulo para uma multidão.

Na década de 80, Daniela começou a mostrar sua cara como cantora, bailarina, coreográfa, diretora de seus shows, compositora, criadora do conceito de sua obra e empresária da sua própria carreira. Em 1989, Daniela criou o grupo Companhia Clic, formado por ela e mais cinco músicos, experimentando novas ideias e anunciando novos caminhos para a música da Bahia.

Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desde 1995, Daniela também Embaixadora da ONU na Campanha Mundial Livres e Iguais (Free and Equal), que luta pela igualdade e pelos direitos humanos na causa LGBT.

Formada pela Royal Academy of Ballet de Londres, Daniela é também bailarina, compositora, diretora de arte, produtora, apresentadora e atriz. Já conquistou o Grammy Latino, 6 prêmios TIM de Música, 3 prêmios Multishow, 2 prêmios VMB de melhor videoclipe e fotografia, dentre outros.

O mais recente trabalho de Daniela Mercury foi lançado em fevereiro de 2019. O videoclipe da canção Proibido o Carnaval, que ela gravou junto com Caetano Veloso. O roteiro do clipe feito a seis mãos é de Daniela, Jana Leite e de Malu Verçosa Mercury. O clipe traz a representação da libertação de todos os preconceitos e é um ato pela liberdade artística.

Veja:

Em dezembro de 2018, Daniela lançou também o videoclipe Pantera Negra Deusa, que tem letra de Daniela e melodia dela em parceria com o filho, Gabriel Povoas. Com produção também da Macaco Gordo e direção de Chico Kertész, Daniela, que fez o roteiro junto com Chico, criou o reino de Wakanda. A rainha ainda assinou a direção de arte do videoclipe.

Veja: