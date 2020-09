Daniela Mercury fará show no Cine Drive-In Bahia Marina

Daniela Mercury (foto: Celia Santos/divulgação)

Longe dos palcos desde o início da pandemia, a cantora baiana Daniela Mercury fará show especial, no dia 7 de outubro, no Cine Drive-In Bahia Marina. A apresentação, marcada para 19h, será promovida pela Associação Circuito G10, que engloba mais de 30 lojas no segmento de arquitetura e decoração e se consolidou como a maior do Norte/Nordeste. Apenas para convidados, o evento irá reunir arquitetos, designers e lojistas.

Esta será a primeira apresentação presencial de Daniela, que durante a quarentena realizou uma série de lives.

Regina Weckerle (foto: Alô Alô Bahia)

Paradoxus ganha novo endereço

Depois de três anos funcionando na Rua Afonso Celso, a Paradoxus vai ganhar novo endereço. Em outubro, Regina Weckerle passa a receber as clientes em sua casa, no Rio Vermelho. "Em 33 anos de moda, já passei por algumas mudanças, mas sempre pensei à frente. E agora não poderia ser diferente", afirma a empresária. "Quando comecei a ver nos EUA e na Europa as pessoas trazendo as suas estruturas para home office, montando container nos seus jardins, pensei: por que não?! Vou abrir a minha casa para as minhas clientes e continuar dividindo com elas as minhas emoções", completa.

Tânia Derani (divulgação)

Tânia Derani celebra aniversário em Trancoso

Tânia Derani, que faz aniversário nesse sábado, comemora a idade nova com viagem com o marido, o empresário Marcos Derani. Considerado um dos casais mais elegantes do país, Tânia e Marcos estão com as filhas, Sofia e Duda, em Trancoso, no Sul da Bahia. A família, aliás, é habitué no vilarejo baiano.

Antonio Carlos Júnior (divulgação)

Parabéns pra você

O empresário Antonio Carlos Júnior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia, celebrou aniversário, quinta-feira, ao lado da esposa, Rosário Magalhães; dos filhos ACM Neto e Renata de Magalhães Correia e dos netos. Antonio Carlos Júnior está seguindo a quarentena à risca, desde março, quando retornou de viagem por Nova York (EUA).

Reabertura

O famoso restaurante Preta, comandando pela chef Angeluci Figueiredo, voltará a funcionar a partir deste sábado (26). O local, na Ilha dos Frades, terá mesas reduzidas para acompanhar as regras de distanciamento. As reservas podem ser feitas através do (71) 9326-7641.

Caruru

O cantor Rafa Marques comemora aniversário, neste domingo (27), dia de São Cosme e São Damião, com fartura na mesa e entrega aos seus prazeres. O tradicional caruru será realizado no apartamento da família, no Corredor da Vitória e só não ficará lotado de gente conhecida, como nos anos anteriores, por causa da pandemia do novo coronavírus.

De volta

O restaurante Shiro, localizado na Graça, em Salvador, reabriu suas portas na última quinta-feira (24), depois de quase 6 meses fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. Por ora, o restaurante japonês funcionará apenas de quinta a domingo, das 19h às 23h, com reservas em dois grupos de horário, 19h ou 21h.

Panorama

- Celinha Silva festejou aniversário, quinta-feira (24), durante passeio de barco pela Baía de Todos os Santos. À noite, celebrou em família no apartamento do Corredor da Vitória.

- O Baía Sunset Bar será inaugurado no dia 3 de outubro, em soft open, no Largo dos Aflitos, em Salvador. Inicialmente funcionará aos sábados e domingos e contará com uma carta diferenciada de drinques especiais.

- Aniversariante dessa sexta-feira (25), o arquiteto Marlon Gama não festejará a data, como de costume, com as suas tradicionais recepções na residência da Gamboa. Por causa da pandemia, irá comemorar entre pouquíssimos amigos, em Praia do Forte. No vilarejo baiano, Marlon costuma se hospedar na pousada Refúgio da Vila, que conta com projeto de sua autoria.