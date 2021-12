Daniela Mercury festeja 12 anos da filha com temática jacaré e em posto de vacina

Vestidas de jacaré e com abadás do Crocodilo, a cantora Daniela Mercury e sua esposa, Malu Mercury, escolheram a temática jacaré para celebrar os 12 anos da filha Isabela. A menina reservou a data para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. No Brasil, adolescentes com idades a partir de 12 anos podem receber o imunizante. Festa aconteceu um posto de vacinação da capital baiana.



O tema escolhido pela família é uma alusão a uma falar do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que chegou a sugerir quem se vacinasse contra a doença pandêmica poderia, eventualmente, “virar jacaré”. A fala equivocada virou meme e foi massivamente utilizada pelos brasileiros em referência ao processo de imunização.



A festa contou com bolo, doces e os parabéns de todos os profissionais da saúde que estavam no local. Depois da vacina, a aniversariante agradeceu o trabalho d os profissionais de saúde durante a pandemia. Daniela ressaltou a importância da vacinação para o controle da pandemia. Um vídeo foi publicado pela cantora nas redes sociais.

"Bela vacinada!!!! Hoje é um dia muito especial para a família Verçosa Mercury. O aniversário da caçula foi no posto de vacinação. Viva a Bela, viva a todos os profissionais de saúde. Obrigada pelo carinho de todos. A vacina salva vidas. Tome todas as doses!", escreveu a artista no Instagram.

Veja: