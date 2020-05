Daniela Mercury inova em live, que recolherá doações para o Unicef

Sempre procurando fazer a diferença, a cantora Daniela Mercury fará uma live na sua casa em Salvador, no próximo dia 29 de maio. A Rainha da Axé Music, que começará a apresentação às 21h, convidou Chico Kertész, mesmo diretor do filme Axé - Canto do Povo de Um Lugar, para assinar a direção de cena; a direção de fotografia é de Rodrigo Maia e a direção musical da própria artista. O show terá pelo menos duas horas de duração e será transmitido através do YouTube oficial de Daniela. Durante a live, fãs de todo o mundo poderão fazer doações para o Unicef, que serão revertidas para a luta contra o novo coronavírus. Daniela Mercury é embaixadora do Unicef há 25 anos.

Live de Daniela será no dia 29 deste mês (Foto: Célia Santos/Divulgação)

O próximo disco de Luiz Caldas será o de número 100

Considerado o pai da axé music, o cantor, compositor e instrumentista Luiz Caldas está prestes a gravar o seu centésimo disco de carreira - desde que estourou nacionalmente com a música Fricote no LP Magia. Luiz acaba de lançar o álbum Puro Prazer, trabalho que fala do amor, do bem e de encontros felizes, fazendo uma homenagem às mães e às noivas. Puro Prazer é o 99º disco do projeto de lançamentos de Luiz Caldas, pelo qual o artista vem, desde 2013, lançando um álbum por mês, sendo todos disponibilizados para download gratuito no site www.luizcaldas.com.br e nas plataformas digitais.

Banda Eva participa do Festa em Casa, nessa sexta (8), no Multishow

Ainda comemorando o sucesso da sua primeira live, a Banda Eva volta ao formato ao vivo e intimista: nessa sexta (8), o grupo comandado por Felipe Pezzoni é a atração do projeto Festa em Casa, do Canal Multishow, das 20h às 21h30. O show, direto de Salvador, também será transmitido no YouTube do canal e ficará disponível na íntegra por 30 dias após a exibição oficial. “A expectativa para essa live de sexta é gigantesca”, afirma Pezzoni. Esta semana, a banda foi confirmada como a terceira atração do Folianopolis 2020 (as outras são Durval Lelys e Tomate), evento previsto para acontecer nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro, na passarela Nego Quirido, na capital catarinense. Em sua 15ª edição, o evento vai homenagear a Bahia.

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda EVA (Foto: Reprodução)

Fábio Jr antecipa homenagem às mães

O cantor e ator Fábio Jr também resolveu prestar homenagem às mães. Só que, diferente de outros artistas, que farão live no Dia das Mães, ele antecipou a sua para essa sexta (8), a partir das 21h30, em seu canal no YouTube. Diretamente de sua casa, Fábio Jr. promete cantar os sucessos Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você, 20 e Poucos Anos e Tente Outra Vez, entre outros.

TUM-TUM-TUM*

1. Cantor, compositor e líder do Psirico, Márcio Victor irá realizar uma live solidária cantando as músicas antigas do grupo. O Psi Retrô está programado para acontecer sábado (9), a partir das 17h30, no canal oficial do grupo no YouTube. “A minha nação psiriqueira pediu e eu estou atendendo”, comemorou o artista, que promete levantar a galera em casa.

Márcio Victor, líder do Psirico, diz que atendeu pedidos para faezr uma live (Foto: Divulgação)

2. Mais uma vez Bahia e Minas se unem nesse tempo de quarentena. Os responsáveis por isso são os músicos Lelo Lobão (baiano) e Daniel Maestri (mineiro) que formam o grupo os Baianeiros. Eles realizam no dia 16, às 14h, a Live Amor Pelo Carnaval, no canal do Baianeiros no YouTube.

3. O cantor Denny Denan realiza uma live nesta quinta (7), às 20h, no canal oficial da Macaco Gordo, no YouTube, cantando suas composições e os maiores sucessos da carreira, incluindo a mais recente, Maré de Hortelã, lançada recentemente. “Estou preparando um show massa pra turma de casa. Certeza que todo mundo vai curtir muito!” disse Denny.