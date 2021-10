Danilo comemora titularidade no Bahia e chegada de Guto: 'Conhecedor'

O gol do Bahia tem passado por diferentes donos na temporada 2021. Depois do curto período de titularidade de Mateus Claus, contra o Athletico-PR, na última rodada do Brasileirão, Danilo Fernandes voltou a ter chance.

O goleiro foi o escolhido de Guto Ferreira para defender a meta tricolor e não decepcionou. Danilo fez boas defesas e contribuiu diretamente para o triunfo por 2x0, na Arena da Baixada. Agora, ele projeta a sequência que ainda não teve no Esquadrão.

"Infelizmente tive uma fatalidade no início da minha trajetória, mas já foi superada. Se Deus quiser, não vai acontecer mais nada. Estou apto 100% para ajudar o clube, e voltar ganhando dá muita moral para o jogo seguinte", disse ele.

Por falar em Guto, o treinador é bem conhecido por Danilo Fernandes. O goleiro teve a oportunidade de trabalhar com o técnico no Internacional, em 2017. Naquele ano, a dupla conquistou o acesso à Série A com o colorado. Agora, Danilo acredita que Guto tem tudo para conseguir fazer o Esquadrão voltar a jogar bem e subir na classificação.

"Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2017, ele conhece o Bahia como ninguém, é a terceira passagem dele. A gente fica triste pela saída do professor Dabove, mas o Guto chegou no momento em que a gente precisava de uma confiança. Como conhecedor do clube ele sabe muito bem como funcionam as coisas, nos deus alegria para jogar. Tenho certeza que ele vai nos ajudar na reta final”, completou.

O próximo desafio do Bahia de Danilo Fernandes será nesta terça-feira (12). O tricolor recebe o Palmeiras, às 21h30, na Fonte Nova, em jogo que marca o retorno da torcida ao estádio depois de um ano e sete meses.

O Bahia é o atual 17 colocado do Brasileirão, com 26 pontos. O tricolor soma dois pontos a menos do que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, o time vai ter que vencer o Palmeiras para ter chance de sair do Z4 nesta rodada.