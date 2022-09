Danilo Fernandes passará por cirurgia no joelho e ficará oito meses longe dos gramados

Um dos líderes do elenco do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes vai precisar de um longo tempo para voltar aos gramados. Nesta quinta-feira (8), o tricolor confirmou que o jogador sofreu uma lesão no joelho direito anterior após realizar novo exame de imagem. Ele passará por uma artroscopia para a reconstrução do ligamento e o prazo de recuperação é de oito meses.

Médico do Bahia, Rodrigo Daniel já havia informado que pela gravidade da lesão dificilmente o goleiro ficaria à disposição na atual temporada, que se encerra no mês de novembro. Sem Danilo Fernandes, Mateus Claus assumiu o posto de titular do tricolor. O clube conta ainda com Dênis Júnior e o jovem Gabriel como opções para o setor.

Aos 34 anos, Danilo Fernandes chegou ao Bahia no ano passado por empréstimo do Internacional. Com o fim do contrato com o clube gaúcho, ele renovou o vínculo com o Esquadrão até o final da atual temporada. Ao todo ele disputou 36 jogos em 2022.

Em fevereiro, Danilo passou por um susto. Ele foi atingido por estilhaços de vidro quando uma bomba foi jogada no ônibus que levava a delegação do Bahia para a Fonte Nova, antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O goleiro sofreu cortes no corpo e precisou passar por um procedimento no olho.

Além de Danilo Fernandes, o Bahia também não contará com o lateral esquerdo Matheus Bahia na reta final da Série B. Ele sofreu lesão no adutor da coxa e está fora da temporada.