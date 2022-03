Danilo Fernandes tem lesão detectada e passará por procedimento no olho

Principal vítima do ataque com artefatos explosivos ao ônibus do Bahia, na quinta-feira (24), antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o goleiro Danilo Fernandes precisará passar por um procedimento a laser em um dos olhos.

De acordo com nota divulgada pelo Esquadrão, não há certeza se a ‘zona de fragilidade’ próxima à retina do goleiro é decorrente dos ferimentos no ataque ou se é uma lesão anterior só diagnosticada na reavaliação pela qual Danilo passou ontem. “Para prevenir eventuais complicações, ele será submetido a um procedimento no olho, a laser, na próxima sexta-feira”, comunicou o clube.

Danilo sofreu ferimentos no rosto no atentado e precisou ser socorrido por uma ambulância da Fonte Nova. O goleiro recebeu 20 pontos entre orelha, rosto e perna por causa dos múltiplos ferimentos, e recebeu alta médica na sexta-feira (25). Além dele, o lateral Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino também foram atingidos.

Nesta segunda-feira, o segundo carro envolvido no ataque ao ônibus tricolor foi apreendido pela Polícia Civil e passará por perícia.