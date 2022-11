Danilo Gentili chama Eduardo Bolsonaro de 'vagabundo' após flagra no Catar

O apresentador Danilo Gentili chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "vagabundo" depois que o filho de Jair Bolsonaro foi flagrado curtindo a Copa do Mundo ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, no Qatar, enquanto de lá, estimula militantes a realizarem protestos antidemocráticos no Brasil.

No Twitter, Gentili afirmou que Eduardo viajou para prestigiar a Copa com o uso de dinheiro público e atacou a desculpa dada por Eduardo de que estava no país para levar pen drives sobre a situação do Brasil para autoridades no Catar..

"Esses pen drives que você levou em missão secreta enquanto se disfarçava de boçal vagabundo devem ter conteúdos bombásticos! É lógico que você precisou escondê-los até que pudesse entregá-los pessoalmente nas mãos certas. Certamente você viajou [com] esses pens drives enfiados no c*", escreveu ele.

Em seguida, Gentili questionou qual foi a reação do sheik após Eduardo mostrar ps pen drives. "Mas agora fala sério, Eduardo Bolsonaro, quando o sheik viu você tirando esse monte de pen drive do c*, como ele reagiu, irmão?", questionou o apresentador.

Gentili criticou Bolsonaro no dia em que ele apareceu nas transmissões oficiais da Fifa se divertindo no estádio.

"Muito bonito hein Eduardo Bolsonaro, mandando os tontos que acreditam em fakes no WhatsApp tomar chuva e cagar em banheiro químico na frente do quartel, enquanto você usa o meu dinheiro e o dinheiro deles para curtir a Copa no bem-bom. Vagabundo. Espero um dia ver vc pagar por isso", escreveu Danilo.

Muito bonito hein @BolsonaroSP , mandando os tontos que acreditam em fakes nos whatsapp tomar chuva e cagar em banheiro químico na frente do quartel enquanto você usa o meu dinheiro e o dinheiro deles pra curtir a copa no bem bom.



Vagabundo. Espero um dia ver vc pagar por isso. pic.twitter.com/iH1XuY166F — Danilo Gentili (@DaniloGentili) November 28, 2022

Gentili já havia chamado Eduardo de "vagabundo" na semana passada. O apresentador do SBT disse pra Eduardo "parar de ficar chorando" nas redes sociais pela derrota do pai nas eleições de outubro, quando Lula foi eleito novo presidente.

No Twitter, Gentili republicou um post de Eduardo, em que o deputado compartilha um vídeo do guru da extrema-direita Steve Bannon sobre os atos golpistas de bolsonaristas nas estradas do país.

Após críticas, Eduardo diz que foi ao Catar levar pen drives sobre 'situação do Brasil'

Danilo Gentili mandou o parlamentar exercer as funções legislativas para as quais foi eleito. "Para de chorar e vai trabalhar, vagabundo", escreveu o apresentador.

Crítica de apoiadores

Apoiadores de Jair Bolsonaro que realizam ações antidemocráticas contra o resultado das eleições reclamaram que o político está "curtindo a vida".

"Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação!", escreveu uma pessoa no Twitter, em referência a atos antidemocráticos de bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas.

O deputado não fez publicação sobre a viagem ao Catar. A esposa de Eduardo apareceu no Instagram usando a mesma roupa do momento da transmissão.

A situação também virou assunto da oposição.

"O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar", escreveu uma pessoa no Twitter.