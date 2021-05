Danilo Gentili é diagnosticado com covid-19 e pede orações pela saúde

O humorista Danilo Gentili disse na segunda-feira (3) que foi diagnosticado com a covid-19. Ele diz que seguia todas as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias, saindo de casa só para trabalhar.

"Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para covid hoje", escreveu.

Danilo pediu que os fãs rezem por ele, afirmando que não pode tomar a maioria dos remédios. "Praticamente não posso tomar nenhum medicamento, e por isso conto com as orações de vocês nesses próximos dias. Obrigado, pessoal".

O The Noite com Danilo Gentili, do SBT, vai continuar no ar com os episódios inéditos previamente gravados.

Recentemente, rumores começaram a ligar o nome do humorista a uma possível candidatura à presidência. "Hoje, qualquer coisa que eu faça tem gente escrevendo 'Danilo 2022'. No princípio, eu ignorei. Como não parou, comecei a brincar de volta. Estou me divertindo um pouco com isso na internet", disse ele ao Estado de S. Paulo, comentando o assunto.

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) escreveu "Melhoras, meu presidente", em resposta à mensagem de Danilo sobre a covid. "A luta continua, companheiro", escreveu o humorista.