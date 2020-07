Danilo Gentili revela que Bolsonaro pediu demissão dele e censura no SBT

Antes apoiador, Danilo Gentili está rompido com Bolsonaro. O humorista usou seu Instagram, na última quarta (8), para responder comentários sobre a relação dele com o presidente e revelou que o mandatário pediu a demissão dele e censura no SBT, canal no qual apresenta o programa The Noite.



Uma ex-seguidora do apresentador comentou no post mais recente dele: "Olha, Danilo, parei de seguir você nesse momento! Você foi defendido pelo cara e agora desejou que esse mesmo cara morresse! Nem para nosso pior inimigo desejamos o mal. Lamentável! Viva bem! Vida longa!", dizia o comentário que o humorista resolveu responder.



"Fui defendido por ele uma ova! Saiba você que tomei processo por defendê-lo e esse 'fdp' foi lá pedir minha cabeça e censura no meu emprego quando critiquei o Fundão Eleitoral (e seu filho usa rede de difamação contra mim)", escreveu ele.



Gentili ainda falou que Bolsonaro é "um mentiroso", dizendo que ele "mentiu muitas coisas, e que defende a liberdade de expressão foi outra mentira. Esse psicopata não me engana mais". O apresentador publicou essa conversa no Twitter. "Passem os recadinhos pros grupinhos de vocês - podem continuar fazendo isso, não vou parar", publicou

Passem os recadinhos pros grupinhos de vocês - podem continuar fazendo isso, não vou parar. pic.twitter.com/Uiba4Ll5bn — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 8, 2020