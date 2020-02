Danilo Mesquita diz que não deixou de frequentar lugares populares após ficar famoso

O eterno Valentim de Segundo Sol, Danilo Mesquita tem uma relação com Salvador que vem desde antes da ex trama das nove. Nascido e criado aqui, o ator aproveita as folgas nas gravações para vir a sua terra natal - principalmente no Carnaval, festa que é apaixonado.

Apesar de dar umas passadinhas em camarotes, nesta sexta-feira (21) ele esteve no Expresso 2222, o lugar que ele mais curte é a pipoca. E Danilo não se importa em se jogar no meio da multidão, muito pelo contrário.

"Isso aqui é minha cidade, são lugares que frequento desde sempre. Eu não posso, não quero e não vou perder a naturalidade de estar na minha cidade com meus amigos. Sou apaixonado pela pipoca, estava lá agora há pouco e daqui a pouco volto para lá. O carnaval é muito melhor na rua. Para mim é fundamental esse espaço democrático que representa a raiz dessa festa. Estar em Salvador é especial por estar na minha terra ao lado de família e amigos, e ficar aqui no Carnaval é mais especial ainda" afirma ele que irá sair no Filhos de Gandhy.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

Além de curtir com os amigos daqui, ele sempre traz os amigos que fez no Rio de Janeiro, onde trabalha na Globo. "Eu como baiano bairrista, e feliz de ser um artista daqui mostro para meus amigos a coisas mais lindas que temos aqui, como o Ilê Ayiê, candomblé e a cultura de rua que temos aqui. Sempre trago um amigo para cá, pois todos precisam entender e conhecer o que é essa cidade pois ela além de linda tem muita história", ressalta.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro