Das tretas à superação: 5 motivos para Sthe sair do 'paiol' e entrar na Fazenda 13

Foto: Reprodução

A "equipe" de Sthe Matos ficou em polvorosa com as notícias de que a baiana estava cotada para o reality A Fazenda 13, da Record TV. A confirmação veio na segunda-feira (13), mas com uma pitada de decepção: a influencer não vai entrar direto na casa, tendo que passar pelo "paiol" antes.

O paiol é uma espécie de versão rural da casa de vidro do 'reality ao lado'. Lá, ela terá que disputar a preferência do público com Krawk, Mah Tavares e Alisson Jordan, que também são influencers.

Caso ainda esteja em dúvida de quem será seu escolhido(a), o CORREIO enche-se de bairrismo para apontar 5 motivos para a baiana entrar de fato no reality.

Favoritismo

O esporte favorito do brasileiro é ganhar, seja no esporte, seja na vida, seja no reality show. Sthe é a mais famosa dos quatro paiolistas - com mais seguidores que os outros três somados.

Uma enquete realizada pelo site Uol já aponta a baiana como grande favorita, com 44% da preferência do público. Então, se quiser comemorar uma vitória, é melhor vir para a "equipe".

Favela venceu

Falando em vencer, vitória é uma palavra muito constante na vida de Sthe - e olhe que ela é Bahia. Cria do bairro de São Caetano, ela conseguiu a fama através das redes sociais e hoje mora no Alphaville, bairro de classe alta em Salvador.

Além disso, ela também teve uma infância difícil, com diversos problemas familiares. Sthe contou - entre vários "tipos" - mais detalhes desta fase de sua vida dentro do paiol. Assista:

Preconceito

Não foi porque ela se mudou para o luxo do Alphaville que a influencer se livrou das dificuldades. Ela já foi alvo de muito preconceito dentro do condomínio, principalmente por pessoas brancas e abastadas.

Um dos casos mais clássicos foi quando colocaram um drone para filmar a casa dela e viram que ela estava estendendo roupa na área da piscina. Após isso, ela foi até as redes sociais denunciar que estavam invadindo a privacidade dela. Relembre.

Fogo no feno

Se a parte sentimental não o toca, vamos para o entretenimento. Não é exagero dizer que boa parte da fama de Sthe foi conquistada através das inúmeras tretas em que se envolveu desde 2019.

Boa parte delas envolve seu ex-namorado, Abner. Uma das mais históricas foi quando ele fugiu por alguns dias após Sthe o flagrar com outra mulher. Também teve o episódio de quando o rapaz descobriu que Apollo não era filho biológico dele. Vídeo íntimo vazado, cirurgia plástica mal-sucedida... um prato cheio.

Baiana pra disgraça

Se você é tão bairrista quanto a linha editorial deste escriba, essa é para você. Já pensou ligar a TV à noite e se deparar com um monte de "meu", "mano" e "bixxxcoito" sem nenhum "disgraça" (lá ela) para harmonizar?

Ao lado do influencer baiano Erasmo Viana, que já entrou, Sthe terá a missão de trazer o primeiro título de A Fazenda para a Bahia. Ajude-a a conseguir este feito.