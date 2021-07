Dasa anuncia aquisição da clínica oncológica AMO por R$ 750 milhões

A Dasa anunciou a aquisição da sociedade proprietária da clínica oncológica AMO por R$ 750 milhões. A empresa comprada oferece tratamento de quimioterapia, incluindo procedimentos, exames, consultas e cirurgias correlatas às linhas de cuidado de oncologia nos estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte.

A aquisição está alinhada aos planos de expansão da Dasa, diz o fato relevante enviado à CVM nesta quinta-feira (1º) para informar sobre a transação. A empresa ressalta que o valor total indicativo do negócio está sujeito a ajustes de acordo com mecanismos padrões a este tipo de operação.

Além disso, a Dasa comunicou que a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de algumas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A companhia esclarece ainda que, caso a operação deva ser submetida à aprovação dos acionistas, a ratificação será incluída na agenda da próxima Assembleia Geral. O evento será oportunamente convocada pela administração da companhia”, aponta o fato relevante.

Fundada em 1994, a Clínica Amo é a líder de oncologia na Bahia com 16 unidades, a maior parte delas em Salvador. Além das clínicas, ela opera com 130 consultórios, 500 médicos e 100 boxes de infusão para quimioterapia. No ano passado, a rede faturou R$ 450 milhões e atendeu mais de 17 mil pacientes.

A Clínica Amo foi fundada pelo Dr. Carlos Sampaio, uma das maiores referências da oncologia do Brasil. Apesar de não estar mais no dia a dia da clínica, Sampaio vai integrar um conselho consultivo que a Dasa acaba de criar.

Leia mais notícias do Alô Alô.