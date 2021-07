'Data para volta às aulas será definida na próxima quarta (14)', afirma Rui

O Governo do Estado já sabe quando vai anunciar o retorno às aulas da rede estadual. E, segundo Rui Costa, esse dia vai ser a próxima quarta-feira (14), o que só pode mudar se os números do vírus tenham uma alta nos próximos dias que vão anteceder o comunicado.

"Não ocorrendo até o início da semana que vem um crescimento da doença, se os números continuarem em declínio como estão, no máximo, até quarta-feira, a gente anuncia a data de retorno das aulas semi-presenciais. Queremos voltar o mais rápido possível", disse Rui.

O governador fez questão de ressaltar que a decisão valerá apenas para a rede estadual de educação e que o retorno das aulas em cada cidade é uma responsabilidade das prefeituras.

"É uma data que vai valer para todas as cidades da Bahia com rede estadual. O retorno da rede municipal ficará evidentemente a cargo de cada prefeito. E, no estado, essa volta vai acontecer em modelo híbrido e com todos protocolos como já foi definido anteriormente", salientou.

Ribeira do Pombal

As declarações de Rui foram dadas em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (9), em Ribeira do Pombal, onde o Governo do Estado inaugurou a Policlínica Regional de Saúde, que atenderá 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste II que passa a contar com atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades como tomografia, mamografia, ressonância magnética, endoscopia e eletrocardiograma.

No momento da entrega, Rui afirmou que a policlínica traz um serviço médico de alta qualidade para todas as cidades do consórcio.

"Me emociono em ver um equipamento desse aqui no sertão, no nordeste do estado. É mais um passo para regionalizar a saúde pública porque são estruturas de saúde de alta complexidade e com equipamentos do mais alto nível para reforçar a atenção básica em saúde no estado", falou.

Para Ribeira do Pombal, as boas notícias não param na instalação da unidade de saúde. Por lá, mais duas obras também foram concluídas: os novos leitos de UTI Adulto e Neonatal do Hospital Geral Santa Tereza e a nova sede do Colégio Municipal Maria Menezes da Conceição.

Com a inauguração, a Bahia chegou a marca de 19 policlínicas regionais de saúde. A de Ribeira do Pombal vai beneficiar os municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto e Tucano. O valor investido em obras de mais equipamentos e veículos ficou em torno de R$ 29 milhões.