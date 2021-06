Datena deve ser candidato à presidência em 2022, diz presidente do PSL

O apresentador José Luiz Datena deve ser o candidato do PSL à presidência da República, segundo o deputado federal Luciavo Bivar, presidente do partido.

De acordo com o Metrópoles, a filiação de Datena ao PSL foi combinada em jantar na noite da segunda-feira (28), que teve entre os presentes o presidentes nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maias (sem partido) e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), além do próprio Bivar.

"O Datena está se filiando ao PSL. Ontem, ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL”, diz Bivar.

Ainda há chance de que Datena seja candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado, mas a chance maior é mesmo que ele concorra à presidência, afirma o político.

O PSL foi o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se elegeu. Atualmente, Bolsonaro segue em busca de uma legenda, depois de ter dificuldades para criar seu partido, Aliança pelo Brasil.