David Schwimmer, de Friends, nega rumores de romance com Jennifer Aniston

Os fãs da Friends ficaram eufóricos nos últimos dias com a possibilidade de David Schwimmer e Jennifer Aniston estarem repetindo na vida real o romance entre Rachel e Ross. No entanto, o ator fez questão de negar os boatos de que estaria passando um período na casa da atriz.

De acordo com site HuffPost UK, um representante oficial de David afirmou à matéria que os boatos sobre um possível romance entre os dois "não são verdade". Quase ao mesmo tempo, Jennifer chegou a publicar uma homenagem nas redes ao ex-marido, Justin Theroux, por seu aniversário.

Os rumores do namoro começaram após uma matéria da revista Closer, citando uma fonte próxima aos atores, dizer que Schwimmer estaria passando um período na casa de Jennifer em Los Angeles. A fonte também garantiu que eles teriam se aproximado e estavam tentando investir no affair após as gravações do especial Friends: The Reunion.

Diversas vezes David e Jennifer garantiram que o "romance" entre os dois sempre foi platônico, explicando que nunca houve nada por conta de desencontros, já que quando um estava solteiro, o outro estava namorando.

Recentemente, Aniston comentou que teria muito orgulho em assumir caso tivesse um caso com o ator durante as gravações da série de enorme sucesso "Friends", mas explicou que nada aconteceu entre eles além da amizade que segue até hoje.