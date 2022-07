Davó dedica gol para a avó e explica arrancada: 'A comida dela deu energia'

Autor de um dos gols do Bahia no triunfo sobre o Náutico, por 3x0, na noite desta sexta-feira (29), na Fonte Nova, o atacante Matheus Davó dedicou o gol para a sua avó, Dona Helena, responsável pelo apelido que ele carrega.

Na semana em que o dia dos avós foi comemorado, Dona Helena pediu ao neto um gol de presente. A promessa foi cumprida na Fonte Nova.

"Eu prometi esse gol para ela. Conseguir cumprir. Vai para ela e para a torcida do Bahia", iniciou o atacante.

Davó aproveitou a falha da defesa do Náutico e disparou para marcar o segundo gol do Bahia. De acordo com ele, foi a comida de Dona Helena que deu a energia para a velocidade.

“É muita comida da avó que dá força para essas arrancadas (risos). É por conta da minha velhinha guerreira [o apelido]. Meus pais iam trabalhar e ela cuidava de mim, me levava para a escola e para o treino", explicou.

Contra o Náutico, Matheus Davó perdeu a posição para Rodallega e começou a partida como opção entre os reservas. Ele entrou no segundo tempo e ajudou o Bahia a somar mais três pontos. O tricolor agora é o terceiro colocado da Série B, com 37 pontos.