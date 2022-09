Davó garante união do elenco para o Bahia voltar a vencer: 'Nos fechamos'

O cenário do Bahia em relação ao acesso à Série A é tranquilo. Com 52 pontos, o tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão e está a sete de distância do Londrina, primeiro time fora do G4. Mas o atual momento da equipe inspira cuidados.

Sem vencer há três jogos, o Esquadrão alcançou o seu maior jejum na Série B e tem agora dois jogos fora de casa para buscar a reabilitação. Diante da má fase, o atacante Matheus Davó garante que o time se fechou para dar uma resposta nas próximas partidas.

"A gente fechou internamente. Na cabeça, a gente tem que vencer esses dois jogos fora de casa para dar passos largos para o acesso. É o único foco da nossa equipe no momento", disse o atacante.

Nesta sexta-feira (30), o Bahia visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Na terça-feira (4), será a vez de enfrentar o Novorizontino, em São Paulo. Para voltar a vencer, o Esquadrão precisa quebrar um jejum ainda maior.

O time baiano ainda não conseguiu triunfar fora de casa no returno do Brasileirão. Em seis jogos, foram quatro derrotas e dois empates. Para Davó, o desafio do Bahia é o de controlar a partida longe de Salvador.

"São estratégias diferentes. Fora de casa, os times costumam não marcar como marcam aqui. Eles pressionam mais, jogam mais no nosso erro. Acho que a gente está conversando para mudar as estratégias e pontuar fora de casa", explicou.

Artilheiro do Bahia na Série B, com oito gols, Davó foi questionado sobre a sequência contra adversários que lutam na parte de baixo da tabela. Além do Operário, vice-lanterna, Chapecoense e Novorizontino tentam se distanciar do Z4. Para ele, o campeonato particular que essas equipes jogam é um dificultador.

“São jogos bem difíceis, mais do que contra equipes que estão brigando lá em cima, porque a luta contra o rebaixamento, contra equipes que estão tentando se manter na Série B. Então a gente tem que aproveitar isso da melhor forma. E usar da melhor maneira o nosso jogo”, finalizou.