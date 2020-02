De ânimo renovado, Bahia pega Ceará por recuperação no Nordestão

Dizer que no futebol o rumo das coisas muda de forma repentina é um dos clichês mais acertados. Se no início da semana o clima no Bahia beirava a crise, bastou uma estreia com vitória convincente na Copa Sul-Americana para o time ganhar um novo ânimo.

É com esse alto astral que o Esquadrão entra em campo neste sábado (15), às 16h, contra o Ceará, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Voltar a vencer o Nordestão é uma das prioridades do Bahia. Nos últimos dois anos, o Esquadrão perdeu o título em casa para o Sampaio Corrêa, em 2018, e não passou da primeira fase em 2019.

A situação atual inspira cuidado. Após três jogos, o time de Roger soma um empate, uma vitória e uma derrota. Com a primeira fase do torneio em “tiro curto” - são oito rodadas - , Gregore lembra da importância de conseguir os pontos necessários o mais rápido possível.

O Bahia entra em campo na sexta colocação entre os oito times do grupo A, com quatro pontos, apenas um de distância para o líder Fortaleza. Portanto, se vencer, pode assumir até a liderança da chave.

“É um campeonato em que a gente vem deixando a desejar. Passei dois anos aqui, e um a gente perdeu em casa a final, que foi um dos piores momentos no clube, e ano passado na fase eliminatória. A gente quer muito esse título, sabe da importância do jogo contra o Ceará para seguir dando moral”, afirma Gregore.

O camisa 26 é um dos que vão estar em campo no Castelão. A tendência é que Roger Machado repita o time que venceu o Nacional-PAR, com Rossi na vaga do meia Daniel. Anderson segue titular no gol.

Alteração mesmo vai acontecer no banco de reservas. Liberado para acompanhar o nascimento do filho, o atacante Fernandão não embarcou com o elenco para Fortaleza. No lugar do centroavante, Roger convocou o garoto Saldanha, de 20 anos, titular do time de aspirantes.

Será a primeira chance do atleta no grupo principal do Bahia. “Meu pai ficou feliz pra caramba, minha mãe me ligou chorando. São coisas únicas, datas marcantes que temos que guardar”, revela Saldanha.

“Fico feliz por estar junto ao grupo do principal, espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e se Deus quiser até entrar um pouquinho”, projeta o atacante.

Adversário conhecido

O torcedor do Bahia mais desavisado e que não prestar atenção no adversário tricolor pode estranhar. O time montado pelo Ceará para a temporada 2020 engloba uma seleção de jogadores que passaram pelo Esquadrão nos últimos anos.

Ao todo, são cinco: o lateral direito Eduardo, o zagueiro Tiago, o meia Vinícius e os atacantes Rogério e Rodrigão. Para fechar o pacote, o alvinegro tem ainda o técnico Enderson Moreira no comando, contratado nesta semana após a demissão de Argel. Enderson foi o último treinador do Bahia antes da chegada de Roger Machado.

Diante do tricolor, o Ceará não contará com o zagueiro Tiago e o atacante Rogério. Como eles estão emprestados pelo Bahia, uma cláusula contratual os impede de atuar.

Apesar dos desfalques, Enderson quer usar o conhecimento que tem sobre o antigo clube para levar a melhor no confronto e fazer o Ceará vencer a primeira no Nordestão, após três empates. “O Bahia é muito bem montado, forte, com investimento alto, e a gente precisa do resultado com pouco tempo. Nem tudo vai sair do jeito que eu penso, mas precisamos ter consistência para fazer um bom jogo. Precisamos do torcedor, sei que ano passado ele saiu bem frustrado com os resultados, mas precisamos unir forças. Precisamos fazer que o Ceará esteja acima de tudo”, resumiu.