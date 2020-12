De Clarice a Drummond: clássicos da literatura que sempre aparecem no Enem

É bem verdade que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não têm a mesma carga de exigência de conteúdos de literatura como nos antigos vestibulares da Ufba, por exemplo, quando uma lista gigante de livros era cobrada dos vestibulandos. Ainda assim, conhecer a área continua importante e é um trunfo importante para quem busca uma aprovação. O Enem preza muito por interpretação de texto e capacidade analítica e sempre utiliza clássicos em suas das questões. Mas isso não quer dizer que apenas eles aparecem por lá.

Aluna do 3º Ano do Ensino Médio numa escola particular de Salvador, Luna Diadorim é tão fascinada por literatura que quer levá-la pra vida: vai prestar vestibular para Letras e sonha em ser professora, levando sua grande paixão adiante e educando outras pessoas.

Até por essa identificação pessoal, valoriza bastante a literatura e diz que estudá-la se torna menos pesado. Às vezes, principalmente nessa reta final de estudos, é quase um refúgio no meio de toda a pressão.

Professor de Língua Portuguesa nos cursos preparatórios Pré-Enem Aprovado Café e Matriz do Saber, Luís Alberto Ferreira afirma que o grande lance de provas como o Enem é utilizar a literatura para dialogar com a História e ver se o estudante consegue fazer as relações com a contemporaneidade: comparar o antes e o depois ou perceber mudanças históricas nas narrativas, por exemplo. Clássico de José de Alencar, o romance Senhora fala da mulher como um objeto da história e não como agente dela - uma tendência que mudou com o passar dos anos.

"O Enem brinca com isso o tempo inteiro, querendo saber como o aluno percebe o contexto trinvirático do processo, isto é: o aluno precisa perceber que tudo na vida se resume ao tempo, o lugar e quem está envolvido no momento e no espaço para que se crie uma sociedade dentro de suas ideologias, políticas, contextos morais e culturais e ele possa fazer analises de comparação", diz o professor.

Luís Alberto explica que há uma tendência muito batida do Enem explorar algumas escolas literárias em especial: modernismo, romantismo, naturalismo e realismo são muito presentes. No entanto, a prova não fecha os olhos para escolas e estéticas pós-contemporâneas. Um nome que chega com força é o da escritora Carolina Maria de Jesus, principalmente com o seu livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada.

"Do livro de Carolina Maria de Jesus é possível trazer uma série de questões, que vão muito além da literatura por si só. Ali pode-se discutir desde a participação e visibilidade feminina e negra na literatura brasileira até sobre a importância do trabalho de agentes de reciclagem ou a exploração que essas pessoas sofreram e sofrem no país", aponta.

Em outro caso prático apresentado por Luís Ferraira, o realista Machado de Assis e seu clássico Dom Casmurro podem surgir fugindo da discussão clichê que pergunta se Capitu traiu Bentinho e trazer algo mais atual sobre números do feminicídio no Brasil e como o ciúme de Bentinho sobre sua esposa Capitu pode explicar esses números. Questões trazendo algum poema de Clarice Lispector, que completaria 100 anos no último dia 12 de dezembro, também podem surgir. A escritora fez parte da 3ª fase do modernismo.

Para fazer esse tipo de relação, é preciso ficar atento para uma série de outras questões. Revisar assuntos como figuras de linguagem e temporalidade são fundamentais para que na hora da prova seja possível se sair bem e fazer as relações necessárias para acertar a questão.

"Paulo Freire dizia que antes da leitura da palavra, eu tenho que ler o mundo. E essas ferramentas pesam bastante na hora de entender um texto", afirma Ferreira.

O professor Luís Ferreira elaborou uma lista para o CORREIO, com 10 escritores e um de seus livros que podem aparecer no Enem. Confira abaixo.

1. Carlos Drummond de Andrade

A Rosa do Povo (1945): é a obra mais extensa de Drummond. Composta por 55 poemas, é um livro modernista e de caráter extremamente libertário.

2. Machado de Assis

A Mão e A Luva (1874): Dom Casmurro é o grande clássico de Machado de Assis e pode ser explorado de várias maneiras na prova. No entanto, o escritor possui outras obras como o conto A Mão e A Luva, que fala sobre casamento, interesse e busca por ascenção social.

3. Clarice Lispector

A Hora da Estrela (1977): último romance da escritora antes de sua morte fala dos problemas sociais vividos por Macabéa, uma alagoana que sai do Nordeste em busca de uma vida melhor e se esbarra com velhos e novos problemas sociais. Há uma série de recursos bem modernistas como a narrativa com análise psicológica, digressões, metalinguagem e uso inusitado da pontuação.

4. João Cabral de Melo Neto

Morte e Vida Severina (1955): livro em poesia, é outro que fala de forma bem realista e dura a vida de nordestinos que saem do sertão em busca de uma vida melhor - só que em vão. É a obra mais conhecida do autor e a mais utilizada no Enem. Por ser um conjunto de poemas, seus versos são muito utilizados para falar de vários temas, desde imigração até reforma agrária.

5. Mário de Andrade

Macunaíma (1928): livro mais famoso de Mário de Andrade, traz uma característica bem forte do modernista que era o nacionalismo disfarçado, que construiu Macunaíma: um herói sem nenhum caráter.

6. Jorge Amado

A Morte e A Morte de Quincas Berro D'Água (1962): uma obra de modernismo regionalista, mesma estética de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um livro que tem muito da estética da 2ª fase modernista, se aprofundando nas relações dos personagens com o local de onde vêm.

7. Luís Fernando Veríssimo

Comédias para se ler na Escola (2001): O livro é uma aposta do professor por ser de um escritor importante e falar sobre um momento que dialoga muito com a vida dos estudantes. É uma série de contos cômicos de Veríssimo dividido em seis tópicos.

8. Carolina Maria de Jesus

Quarto de Despejo (1960): Carolina narra o seu dia-a-dia nas comunidades pobres da cidade de São Paulo: dor, o sofrimento, a fome e as angústias dos favelados e mudanças pelas quais passavam as favelas neste momento. Livro é considerado um dos marcos da escrita feminina no Brasil.

9. Guimarães Rosa

A Terceira Margem do Rio (1962): Em estilo de prosa poética e oralidade, livro é o conto mais famoso do também autor de Grandes Sertões-Veredas - outro clássico muito explorado pelo Enem. Narra a história de um homem que decide abandonar a família e sociedade para viver dentro de uma canoa.

10. Graciliano Ramos

Vidas Secas (1948): o retrato da vida miserável de uma família de retirantes do Sertão. Também é uma obra da 2ª fase modernista, que explora bastante o regionalismo.





