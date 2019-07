De contrato assinado, Vitória espera por regularização de Caicedo

A negociação mais aguardada pela torcida do Vitória está bem próxima de um desfecho. O atacante Jordy Caicedo, que está em Salvador há 15 dias, já assinou contrato com o Leão, que espera agora a sua regularização junto à CBF.

Em contato com o CORREIO, o empresário do atacante, Hernan Banato, confirmou o acerto: "Agora é só aguardar a inscrição dele. A qual entendo será concluída entre hoje (terça-feira, 30) e amanhã (quarta-feira, 31), já que é o prazo necessário".

O empresário refere-se ao prazo máximo para que jogadores oriundos de outros países sejam inscritos no Campeonato Brasileiro, que se encerra nesta quarta-feira, dia 31.

O atacante equatoriano, que pertence ao Universidad Católica de Quito, foi comprado pelo Vitória e assinará contrato de três temporadas. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos seus empresários.

Caicedo foi visto pela primeira vez no Barradão durante o duelo com o Criciúma, no dia 19 de julho, quando o rubro-negro venceu por 2x0. Ele assistiu àquela partida de um dos camarotes, ao lado de toda a diretoria.

O ecuatoriano, de 21 anos, chegou a Salvador no dia 15 de julho. Desde então, tem treinado na Toca do Leão, tanto na academia como em campo. Para preservá-lo da imprensa, as atividades têm acontecido em horários alternativos aos do time principal.

"Ele está desde então no clube e sim, sem dúvidas vem treinando forte. Falta pouco agora, asseguro a todos que valerá a pena a espera", disse o empresário dirigindo-se à torcida rubro-negra.

Se for oficializado até esta quarta-feira, Jordy pode viajar para integrar o elenco que enfrentará o Brasil de Pelotas no sábado (3), fora de casa, às 11h, pela 14ª rodada da Série B.

Quem é?

Caicedo se destacou no Sul-Americano sub-20 de 2017, quando o Equador perdeu o título para o Uruguai e foi vice-campeão. Fez nove jogos na competição e marcou três gols. No mesmo ano, ele também jogou o Mundial da categoria e anotou um gol em três partidas. É considerado uma promessa do país.

Seu último clube foi o também equatoriano El Nacional, para o qual foi emprestado em janeiro. Vestiu a camisa da equipe em 13 jogos, todos como titular, e assinalou sete gols. Este mês, o jogador foi chamado de volta pelo Universidad Católica de Quito para ser negociado.