De coxinha a micro-ondas: 15 promoções que valem a pena nessa Black Friday

Enfim, chegou a tão esperada Black Friday! Se você planeja ir às compras, aproveita que esta é uma ótima oportunidade. De fato, há lojas que oferecem produtos com até 80% de desconto. Mas também tem muita enganação. Por isso, o ideal é só comprar depois de pesquisar o real valor de mercado do seu objeto de desejo. Só assim, diante de uma oferta, vai ter certeza se realmente está valendo a pena. Batendo perna pela cidade, encontrei muitos produtos com etiqueta de Black Friday ostentando valores muito mais altos do que o normal. Por isso, todo cuidado é pouco e necessário.

Além disso, é preciso tempo e paciência. As lojas devem estar uma loucura. Na véspera da tão esperada sexta-feira (29), muitas das que anteciparam as promoções já apresentavam movimentação acima do normal. Fomos conferir as ofertas e listamos 15 promoções que, de fato, valem a pena. Confira! Ah, quer receber nossas ofertas em primeira mão? Se inscreva aqui: http://bit.ly/achadosdePerla. Aproveita para seguir nosso Instagram também: @achadosdeperla





Tem coisa melhor pra começar o dia do que um café quentinho? Pode até ter, mas o cafezinho também não pode faltar. Se sua garrafa térmica está deixando a desejar, aproveita a oportunidade pra trocá-la por uma nova. Encontrei essa de 750 ml, na Le Biscuit do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping, de R$19,99 por R$ 9,99.

Fim de ano chegando e dá aquela vontade de arrumar a casa, fazer uma reforma, comprar um móvel novo... É uma mesinha de canto que falta na sua sala? Então corre na Etna que tem um modelo em mdf por R$ 69,90. Há opções nas cores branca, madeira, azul e preta. Vi na loja do Salvador Shopping.

Além de serem cheias de charmes, essas cestinhas fazem toda a diferença na hora de organizar os espaços de sua casa. O kit com três caixas de palha com detalhes em tecido e em diferentes tamanho, está por R$ 34,99, na Etna. É uma ótima pedida para organizar os itens de higiene no banheiro e até mesmo para guardar toalhas. Encontrei na loja do Salvador Shopping.

A gente lembra que tem que aproveitar a Black Friday pra trocar o celular, pra comprar um roupa nova, e por que não investir numa lingerie bacana? Aproveita a oportunidade pra levar pra casa aquelas peças que costumam ser mais carinhas pelo mesmo valor de uma loja de departamento. Olha que sutiã lindo que custava R$ 89,90 na Loungerie e agora sai por R$ 39,90. A economia é de R$ 50!

Sabe aqueles dias que nosso cabelo resolve ficar de mal com o mundo e tudo o que a gente precisa é de umbom creme para domá-lo? Pois é, essa promoção aqui é super indicada para esses dias. Se não resolver, pelo menos ameniza o probema. Esse creme de pentear da Eudora, que é sensacional, custava R$ 31,90 e baixou pra R$ 14,90. Encontrei na loja da marca que acaba de ser inaugurada no Salvador Shopping.

Pra você, que morre de preguiça de levantar no meio da noite pra ir tomar água na cozinha, parte dos seus problemas está resolvida. Precisa agora ter os R$ 399,90 e um cartão do Sam's Club pra levar pra casa esse frigobar da Midea de 45 litros. Antes custava R$ 699,90 e agora está por R$ 399,90.

Se você está precisando de um micro-ondas novo e não possui o cartão do Sam's Club, trate de descobrir agora o amigo que tem. Sim, porque essa promoção é boa. Esse modelo da Electrolux de 32 litros está saindo por R$ 399. Nem pesquisando nos sites encontrei por esse preço. Além disso, vi numa loja física um da mesma marca com capacidade inferior, por R$ 499.

Porque Gin agora é a bebida da moda. Todo mundo quer um drink com Gin. Olha essa promoção da Perini: o Bombay de 750 ml que era R$ 139 baixou para R$ 75,90. Vale lembrar que as festas de fim de ano estão chegando e não vão faltar oportunidades para tomar.

Isso não é só um chocolate, é uma das melhores coisas do mundo. Fora do país, é bem mais em conta, mas aqui costuma ser carinho. O preço normal de uma barrinha dessas de Lindt de 100g costuma ser em torno de R$ 20, por isso, quando a gente encontra por R$ 9,99 a vontade é de levar o estoque da loja todinho pra casa. Encontrei nesse precinho na Perini.

Roupa pra criança nunca é demais. E, nessa fase de crescimento, volta e meia tá precisando repor porque as antigas vão ficando pequena. Que tal essa camisa de malha basiquinha da Zip Náutica, que baixou de R$ 54,90 para R$ 13,72? Vi na loja do Salvador Shopping.

Se você adora uma noite de queijos e vinhos, não pode ignorar essa oferta. Geleia de pimenta com queijo é pra comer rezando, porque é uma delícia dos deuses. E essa promoção da Perini, por R$ 6,99, tá imperdível. Já paguei R$ 16,90 nessa mesma marca.

Agora você não tem mais desculpa pra servir a sobremesa na xícara. Com um conjunto nesse precinho, não pode nem dizer que está esperando ter dinheiro pra comprar um. Aproveita que a primeira parcela do 13° cai nesta sexta-feira e separa logo R$ 20 pra comprar o seu. Vi na Preçolândia do Shopping da Bahia.

Blusa de malha a gente encontra facinho por R$ 29,99. Agora, camisa de tecido com botão, de R$ 29,99 né todo dia não. Só em Black Friday mesmo! Encontrei essa, que é de te um tecido bem fofinho e bom acabmento, na seção masculina da Leader, no Salvador Shopping.

Coxinha já é tudo de bom e, se for em dobro então, melhor ainda. Se eu fosse você, aproveitaria a Black Friday pra alimentar também a gula. Na Perini, quem compra uma coxinha nesta sexta (29) leva duas. A com catupiry custa R$ 9,90. Na prática, você vai pagar menos de R$ 5 por cada.

Porque o Verão tá chegando aí e com ela vem a moda das cores vibrantes. Que tal esse macacão de malha canelada pra você sair desfilando linda por aí? ontrei na Leader do Salvador Norte Shopping, por R$ 39,99.