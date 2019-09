De festeiro pra festeiro

Nos holofotes uma movimentação anual de mais de 15 milhões de reais, uma infinita oferta de serviços que vão desde o projeto até a confecção de mimos personalizados e orçamentos que podem chegar a milhares de reais. Nos bastidores, dificuldade em organizar o negócio, desenvolver pessoas e a falta de apoio para novos investimentos, esse é o mercado de festas e eventos.

Essas duas realidades do “mercado do sonho” trazem à tona a necessidade de evolução empresarial do segmento. Formado por um conjunto de profissionais que atuam direta ou indiretamente como decoradores, fotógrafos, cake designers, artesãos de personalizados, produtores de eventos, cerimonialistas e empresas varejistas, o mercado de festas e eventos tem como maior gargalo a falta de profissionalização entre alguns empresários que persistem em formas caseiras de gerir o negócio e pouco evoluem para um projeto estruturado.

O cliente perde, o empreendedor mais ainda e o mercado continua imaturo. O apoio ao empresário “festeiro” - como são chamados os empreendedores do ramo - para iniciar ou expandir o seu negócio de festas e eventos de forma planejada, eficiente e mais lucrativa, seja ele um pequeno artesão de personalizados ou um lojista do segmento buscando aperfeiçoamento e expansão, é fundamental. É preciso formar uma geração de “empresários festeiros” que sustentem seus negócios com as melhores práticas de mercado, aprimorando seus processos e métricas, gerando renda e emprego como qualquer outro segmento.

Por conta dessa preocupação nasceu em Salvador a Academia do Festeiro Empreendedor, a reunião de profissionais experientes em desenvolver uma metodologia de apoio ao empreendedor com base em quatro pilares: pessoas, negócio, mercado e conhecimento. A meta é atuar exclusivamente apoiando empreendedores do ramo na concepção, estruturação e expansão dos seus negócios, transformando o que pode ter começando em casa, até como um hobby, em um negócio profissional e promissor.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) o mercado de festas e eventos cresce, em média, 14% ao ano. Enquanto alguns setores estão enxugando e demitindo, nesse ramo as empresas e profissionais qualificados se destacam e garantem a fidelidade da clientela na realização de serviços planejados e customizados.

No próximo mês (23 e 24/10), a capital baiana se prepara para receber um curso intensivo, o Party Experience 1.0, uma soma de palestras, talk show, workshops e empreendedorismo que traz uma abordagem multidisciplinar para inspirar, apresentar novas ferramentas e aprimorar técnicas e práticas para o mercado. O importante é sempre sair da zona de conforto, é experimentar e se lançar ao novo. Afinal não pode haver limitações nesse “mercado dos sonhos”.

Meg Barretto é empresária e advogada