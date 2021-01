De folga na tabela, Bahia treina na Fonte Nova

O Bahia ainda não havia treinado na Fonte Nova em 2021. Essa marca acabou neste domingo (17). A equipe comandada por Dado Cavalcanti fez uma atividade tática na arena, palco do jogo de quarta-feira, às 18h. O Esquadrão receberá o Athletico-PR, que empatou com o líder São Paulo por 1x1 e está em 10º lugar, brigando por uma vaga na Libertadores. O tricolor, que não entrou em campo no final de semana, segue na 17ª posição.

O técnico Dado Cavalcanti ainda não contará com Lucas Fonseca. O zagueiro, que não joga desde o dia 20 de novembro, segue se recuperando de lesão. Mesma situação do lateral direito João Pedro, fora desde 20 de agosto.

João Pedro, por sinal, renovou contrato com o Bahia por seis meses. O vínculo de empréstimo agora vai até junho. O lateral está cedido pelo Porto, de Portugal. Tanto Lucas Fonseca como João Pedro e o volante Elton foram liberados pelo departamento médico, mas ainda estão se recuperando fisicamente para atuarem antes do final do Brasileiro.