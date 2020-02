De folga, Vitória terá semana decisiva para recuperar lesionados

Depois de empatar em 0x0 com o Freipaulistano no último domingo (16), o Vitória só volta a campo após o Carnaval. O duelo pela 5ª rodada da Copa do Nordeste com o CRB será na quinta-feira (27), às 20h, no Barradão.

Com isso, o Leão terá uma semana e meia para administrar entre folga de Carnaval e treinos na Toca do Leão. O período será importante, sobretudo, para recuperar atletas que ainda não estrearam ou praticamente não jogaram em 2020.

Segundo a programação divulgada pelo clube, o elenco terá folga nesta segunda-feira (17) e voltará às atividades na terça-feira. Sábado e domingo de Carnaval serão de folga, e os atletas voltarão aos trabalhos na segunda-feira (24).

VEJA A SITUAÇÃO DE QUEM ESTÁ NO DM:

Gabriel Furtado

Zagueiro contratado em janeiro do Palmeiras, ainda não entrou em campo por conta de uma lesão muscular diagnosticada ainda na pré-temporada. Iniciou o período de transição física na semana passada e deve finalizá-la nesta. Deve estar à disposição para enfrentar o CRB.

Felipe Garcia

Atacante que fez 24 partidas em 2019 e renovou contrato por um ano, ainda não jogou na nova temporada por conta de uma lesão muscular. É outro que iniciou a transição física na última semana. Por isso, a expectativa do departamento médico é liberá-lo para enfrentar o CRB.

Ruan Levine

O garoto de 21 anos, revelado na base, foi incorporado ao time principal no começo do ano e só fez duas partidas, ambas entrando no decorrer das partidas. Lesionou-se na segunda delas, contra o Sport. Iniciou a transição física na semana passada e deve voltar à disposição nesta semana.

Alisson Farias

Foi titular nas duas primeiras partidas, contra Fortaleza e Sport, mas se machucou nesta segunda. Teve um estiramento muscular numa panturrilha. Como se trata de uma lesão mais complicada, ainda não há expectativa de retorno. Nesta semana o atleta deve passar por um exame de imagem.