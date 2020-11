De graça: Senac abre inscrições para 1400 vagas de capacitação na BA

O Senac está com inscrições abertas para mais de 1400 vagas em cursos remotos gratuitos - através do Programa Senac de Gratuidade. As atividades são direcionadas para a autonomia financeira e aperfeiçoamento técnico com direito a certificado. Ao todo são nove áreas disponíveis, sendo elas: Saúde, Gestão, Gastronomia, Tecnologia da Informação, Moda, Hospedagem, Beleza e Artes.

Entre as opções mais populares estão Mídias Sociais em Moda, Técnicas de Atendimento e Recepção, Tranças e Penteados, Limpeza de Pele, Penteados e Maquiagem para Noivas e Gráficos Avançados no Excel. A lista contempla mais de 60 cursos, com carga horária que varia de 16 a 40 horas.

O Programa Senac de Gratuidade foi pensado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros oriundos de família de baixa renda, por isso, obedece a algumas regras. Para participar, o interessado deve ter a renda do seu grupo familiar (que residem na mesma casa) de até dois salários mínimos. Veja vagas e mais informações em www.ba.senac.br/psg.