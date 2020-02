De jeans e plumas, Marina Ruy Barbosa chega ao trio de Ivete

A atriz Marina Ruy Barbosa vai curtir o Carnaval de Salvador neste sábado (22) com de Ivete Sangalo. Ela foi fotografada chegando ao trio, nesta tarde, usando um top de plumas e short jeans, em um look brilhante. Ivete sai hoje, no Coruja, pela primeira vez nessa folia.

Marina está hospedada em um hotel na região da Praça Castro Alves. Antes de sair pra folia, ela adiantou o visual de hoje em um post no Instagram.

A ruiva está acompanhada do marido, o empresário Alexandre Negrão. "Olha! Não é a Ivete chegando. O povo está achando que é a Ivete. Mainha, eu estou ferrada. Estou com medo de vaiarem quando descobrirem que não é Ivete chegando no trio", brincou Marina, em imagens que divulgou de dentro da van, se aproximando do circuito.

