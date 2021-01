De Juliette e Fiuk a Caio e Rodolffo, público torce por primeiros 'casais' do BBB21

A paixão de Juliette por Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, o Fiuk, vem de antes do BBB21. Durante o pré-confinamento no hotel, a garota se distraia sonhando que o amado também estaria na casa, tendo ensaiando até um discurso - ou declaração - para fazer ao encontrá-lo.

Calhou do sonho tornar-se realidade e os dois serem os primeiros a entrar no clubinho dos imunizados. Ao deparar-se com gato em sua frente, primeiro ela tentou fingir naturalidade, mas a postura não durou muito tempo. Logo ela revelou as fantasias que tivera com ele anteriormente.

O filho de Fábio Jr., curioso, perguntou do teor da "fanfic" imaginada por ela, que, por sua vez, ficou com vergonha e quis bancar a misteriosa. Contudo, pelo comportamento dela no quarto já se deu para ter uma ideia das reais intenções da advogada paraibana, auto-definida doutora, com o galã de Malhação.