De neon, Bell Marques puxa bloco Vumbora e canta antigos sucessos

Bell chegou com tudo para se apresentar no seu terceiro dia de Carnaval. Neste sábado (22), o cantor puxou o bloco Vumbora e animou os foliões no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Com um look totalmente amarelo neon, tendência da folia, e bandana preta, ele fez muita gente se emocionar com sucessos antigos da banda Chiclete com Banana, da qual foi vocalista por 31 anos. As favoritas da galera foram 100% Você, Diga que Valeu e Não vou Deixar.

O artista também repetiu um sucesso famoso nos seus carnavais, interpretando Erva Venenosa, de Rita Lee. No percurso, ele cumprimentou a galera da varanda que exibia cartazes e parou nos camarotes da Barra para conversar com os apresentadores.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.