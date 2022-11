De novo? Show de Patati e Patatá é cancelado em Salvador; internautas relembram meme

O show “Sorrir e Brincar”, da dupla de palhaços Patati e Patatá, que seria realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, neste domingo (4), foi cancelado. O cancelamento, no entanto, acabou fazendo os internautas relembrarem de um show da dupla (ou suposta dupla) que seria realizado na capital baiana há 11 anos.

No feriado de 8 de dezembro de 2011, o show cancelado de uma falsa dupla de palhaços que se passaram por Patati e Patatá gerou o maior caos em Paripe. O caso foi filmado por uma reportagem da TV Bandeirantes e virou meme em todo o país.

"Não acredito que Patati e Patatá fez uma palhaçada dessa", comentou o humorista João Pimenta sobre o novo cancelamento, em referência à célebre frase de uma das mães revoltadas. “Queremos meu dinheiro!", comentaram muitos outros internautas. "Só espero que não haja desmaios dessa vez", acrescentou um.

Apesar da semelhança, as circunstâncias são diferentes. Segundo a Allcance Comunicação e Eventos, a decisão do cancelamento foi tomada após avaliação do recente contexto de aumento do número de casos de covid-19, especialmente entre crianças.

E também não será preciso sair cobrando o dinheiro das entradas. Para quem adquiriu ingressos, o reembolso será realizado conforme o método de pagamento utilizado. "As informações serão recebidas individualmente por e-mail e podem também ser consultadas no site do TCA", informou o teatro em nota.