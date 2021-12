De olho em 2022, Vitória marca reapresentação dos jogadores

Após viver uma temporada frustrante em 2021, com eliminação na pré-Copa do Nordeste e rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória já trabalha no planejamento para 2022. O clube marcou para o dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, às 8h30, a reapresentação de seu elenco na Toca do Leão.

A pré-temporada do rubro-negro terá pouco mais de 10 dias. A primeira missão da equipe será o Campeonato Baiano, que tem primeira rodada programada para os dias 15 e 16 de janeiro. A tabela ainda será divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

De acordo com o Vitória, jogadores, integrantes da comissão técnica e funcionários serão submetidos a testes de covid-19 na reapresentação. Nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, os atletas passarão por avaliação médica e fisiológica. A ideia do clube é, durante a pré-temporada, promover um amistoso ou jogo-treino, como preparação para estreia no Campeonato Baiano.

O rubro-negro, que disputa o Campeonato Baiano, a Série C e a Copa do Brasil em 2022, já trabalha na reformulação do elenco. O zagueiro Ewerton Páscoa, o lateral-esquerdo Vicente e o atacante Guilherme Queiroz já estão regularizados. Além deles, há acertos com o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-direito Alemão e o lateral-esquerdo Salomão.

O Leão corre contra o tempo para fazer novas contratações. Punido pela Fifa por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Leão), o Leão tem apenas até o dia 17 de dezembro para inscrever novos jogadores. A partir de janeiro, a chegada de atletas só será possível caso o rubro-negro chegue a um acordo com os credores.