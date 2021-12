De olho na Copinha, sub-20 do Vitória é goleado pelo Jacuipense

Em fase de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 do Vitória foi goleado pelo Jacuipense. A equipe de Riachão do Jacuipe está em pré-temporada para o Campeonato Baiano e venceu por 4x1.

O jogo amistoso foi disputado na manhã desta quarta-feira (29), na Toca do Leão. O rubro-negro saiu na frente, com gol de Alisson, mas a Jacupa conseguiu a virada com Welder, Cabral e Jefferson, duas vezes.

O Vitória sub-20, treinado pelo técnico Ricardo Amadeu, foi formado com: Cabral; Israel, Kayron, Edson e Ronald; Jadiel, Érick e Allan Pedro; Ruan Nascimento, Hítalo e Alisson Santos.

Já o Jacuipense, que tem como treinador Rodrigo Chagas, ex-técnico e ídolo do próprio Vitória, foi escalado com: Motta; Railan, Wesley, Cabral e Radar; Kaefer, Flávio e Eudair; Henrique, Welder e Jeam.

No segundo tempo, Rodrigo trocou todo o time e colocou em campo: Marcelo, Ed, Léo Xavier, Renato e Evandro; Newton, Danilo Rios, Felipinho e Jeferson; Ruan Levine e Isaias.

A estreia do Vitória na Copa São Paulo será no dia 4 de janeiro, às 15h15, contra o São José-RS. O Jacuipense estreia na temporada no dia 16 de janeiro, contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano.