De olho no amanhã

Como será o futuro? É sobre construir um amanhã de inúmeras possibilidades no presente, que nasce a nova coleção da Animale pensada para o Inverno 2021. Uma grande viagem ao espaço desponta como temática e a novidade ganha o título de Viajantes do Futuro. O que nos espera a gente não sabe, mas esses modelitos já provocam de imediato aquela sensação de liberdade e evocam uma moda autêntica e sem amarras. Assim, rola sentimento...

Pés da vez

As fashionistas não abrem mão de uma flat estilosa para as andanças no Verão. Faz parte dessa turminha da moda que ama causar com um modelito lacrativo? Olhos abertos para a sandália da Zattini (zattini.com.br) na cor marsala que sai por R$ 99,90.

Blue

As armações no estilo gatinho fizeram tanto sucesso que até as adolescentes apostaram na vibe. Se você se rendeu aos encantos do modelito, mas acha que anda muito massificado, vale dar uma espiadinha nesse lançamento da lojinha virtual Soleah (soleah.com.br). Até porque uma armação azul não é para todas, né, mores? Preço: R$ 194.

Glam

Ama pochete mas não dispensa uma bolsa bafônica? Que tal ter as duas em uma peça só? Sendo assim, se prepara para enlouquecer com esse modelito da Renner (lojasrenner.com.br) que tem essa pegada multifuncional. Custa R$ 129,90 e tem aquela estética glam que a gente adora.

Divirta-se

Um acessório lúdico injeta aquela pitada de bom humor ao look de todo santo dia, não é mesmo? Então, que tal apostar em um par de brincos bem originais, e ao mesmo tempo, divertidos? O vixe amou essa argola garimpada na lojinha da Sante Acessórios (lojasante.com.br), batizada de Caliente, que tem de um lado um pingente de beringela e do outro uma pimenta. Ambos de murano. Preço: R$ 39,90.

Pin-up

Gosta de um toque retrô na hora de ir à praia? Pois esse modelito de biquíni, arrematado no e-commerce da Aura Swimwear (auraswimwear.com.br) tem justamente essa pegada, seja na modelagem, seja na estampa vichy. Incorpore a Pin-up e leve o seu para casa por R$ 169.