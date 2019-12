De olho no Baianão, time sub-23 do Bahia vence amistoso por 3x0

Em preparação para o Campeonato Baiano de 2020, o time sub-23 do Bahia conseguiu um bom triunfo em seu primeiro teste. A equipe de transição do Esquadrão bateu por 3x0 um combinado formado por atletas e ex-atletas, na manhã desta segunda-feira (23), no Fazendão.

Pelo time rival ao tricolor, estavam nomes como Diego Higino (que teve passagem por clubes como o Vasco da Gama), Moisés Ribeiro (ex-Chapecoense) e Cadu (ex-base do Bahia).

O volante Caio Mello e atacantes Gustavo e Gabriel Esteves marcaram os gols da vitória da equipe sub-23, comandada pelo treinador Dado Cavalcanti.

A partida foi realizada em dois tempos de 30 minutos e o técnico aproveitou para fazer testes com dois grupos diferentes. Na primeira etapa, escalou Matheus Teixeira; Lepo, Fábio Alemão, Anderson e Mayk; Paulinho; Caio Mello, Cristiano, Gustavo e Gabriel Esteves; Saldanha.

Para o segundo tempo, entraram em campo no jogo-teste Matheus Teixeira; Lucas Rodrigues, Adriano, Jaques e Hélio; Pará; Luciano Buiu, Dimitri, Gabriel Esteves e Vitinho; Caíque.

Atletas que estavam de férias e se apresentaram ao Bahia na última semana, depois dos demais, tiveram um trabalho separado, com o preparador Vitor Gonçalves. Foi o caso do goleiro Fernando, do zagueiro Ignácio e do meia Edson.

O grupo agora tem dois dias de recesso natalino e retornará aos trabalhos nesta quinta-feira (26). Estão previstos pelo menos outros dois amistosos da equipe sub-23 até a estreia em 2020, pelo Campeonato Baiano.

O primeiro jogo está marcado para o dia 15 de janeiro, às 21h45, contra a Juazeirense, fora. A estreia em casa acontece no dia 19, às 16h, contra o Vitória da Conquista.

Já o time principal do Bahia terá compromisso no dia 25 do mesmo mês, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife.